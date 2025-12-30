71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話

現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。

成龍暱稱兒子為「小房子」，表示「我自己教小房子，就是很那種軍訓樣，但是我跟他的（相處）時間也不長，長的時候呢，他也躲開我」。

成龍被兒子躲開，原因是他太嚴厲，對兒子要求很高，甚至把他當作是成家班去訓練，就算長大了仍不斷責罵，「我見到兒子就罵，上電視就說他，沒有一句好話」。

成龍自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」。（小紅書@小藝術家家）

父子關係不算親近，成龍直言害怕兒子突然來電，甚至指：「他一打電話給我就有問題。」而他沒有使用社交平台，故兒子平日發照片或送禮物，都是透過助理傳達，父子很少直接聯繫。他指兒子原本每年打一次電話給他祝壽，說句「生日快樂」，結果他卻破口大罵，「別在我生日打電話來，平常打電話來，知道嗎？」，然後狠狠地掛線。

成龍坦言當時「覺得很帥」，原意是想兒子平常多來電、多關心他，但語氣太強硬，房祖名從此一個電話都不打，父子斷了聯絡，僅靠助理從中溝通。

成龍想兒子平常就多來電，但因語氣太強硬，結果把兒子罵走。（微博圖片）

為甚麼兒子祝壽反被罵呢？成龍直言自己不需要各種節日儀式感，認為每天都可以是節日，子女真心對父母好，不應只在生日或節日才做表面功夫。他以自己作例子，稱任何時候都會去拜山，「為什麼清明一定要去拜山呢？我年三十、大年初一去拜山，一部車都沒有，整個山就我一個人，多舒服啊！」

不過，年紀漸大，成龍有了頓悟，「後來我錯了，原來教育不是這樣子，應該讓他自由發揮，讓他自由去創作，後來他見到我就怕了。如今房祖名都已經43歲，成龍表示對兒子已沒有要求，「現在就是希望他平平安安，開心就好。而且我自己也是，也沒有那麼多執著了，放下，自己開心也好，拍自己喜歡拍的電影啊，見我自己喜歡見的人，現在啊，朋友簡化，衣服簡單，就這樣」。