71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」

71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠買6,500呎大屋

有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。

廣告 廣告

然而，近日李國麟帶來大喜訊，喺社交平台上大方晒出喺福州新購嘅別墅；當日，李國麟雙手叉腰，像大老闆視察工地般，宣布裝修完成，仲擺出搞笑嘅「炫富」表情。豪宅樓高三層，面積高達近6,500呎，寬敞得如博物館一樣。大宅具有白色牆身搭配大片落地窗，陽光灑落時格外明亮。內部裝潢更是豪華。

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

李國麟抖音影片截圖

李國麟小紅書影片截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！