新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。
然而，近日李國麟帶來大喜訊，喺社交平台上大方晒出喺福州新購嘅別墅；當日，李國麟雙手叉腰，像大老闆視察工地般，宣布裝修完成，仲擺出搞笑嘅「炫富」表情。豪宅樓高三層，面積高達近6,500呎，寬敞得如博物館一樣。大宅具有白色牆身搭配大片落地窗，陽光灑落時格外明亮。內部裝潢更是豪華。
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
韓馬利傳已離巢無綫 欲轉換生活方式不抗拒再拍劇
最近傳出資深演員韓馬利（Mary姐）離巢TVB的消息，70年代開始參與幕前演出的她演過多部影視作品...Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
聲秀｜ 甄敏芳緊身透視長裙大晒長腿 周智敏深情演唱《我本人》獲大讚聲線夠靚
上集9位學員「突破回合」競爭激烈，柯雨霏 Ophelia最終練贏同為最高分的馮熙燮Ryan直接晉級決賽，其餘8位學員將於今集第二回合唱出「必殺歌」展開一對一BattleYahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭丹瑞即將榮升外公 長女鄭瑤曬孕照宣布有喜
70歲金牌司儀鄭丹瑞（旦哥），繼去年9月宣布長女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan結婚，榮升外父，今日（10月24日）再傳出喜訊！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
娛評｜《墨魚遊戲》投資大卻造成震撼衝擊 證明新生代有能力做好製作 綜藝能否成娛樂界新出路？
試當真告別作《墨魚遊戲》是巨大的成功，剛播出的《墨魚遊戲3》最高觀看人數達17萬，比上星期的《墨魚遊戲2》更勝一籌Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
施宇琪選美後遭樓下看更網暴感害怕 袁文靜問Bob「包含」意思：下次會注意
林盛斌（Bob）、2025年港姐亞軍施宇琪（Angela）、季軍袁文靜（Jane）齊齊為TVB綜藝節目《攻你上大學》擔任主持Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
楊謹華41歲結婚、47歲封后，最美的事永遠不嫌太遲：不是不夠好，只是你還沒有被看見
楊謹華終於在2025金鐘獎頒獎禮上，捧走視后獎座—這一刻，她等了整整十八年。她在台上笑著說：「我要把十八年來的感謝講完。」語氣平靜，卻藏著無數次落選後仍不放棄的堅持。Yahoo Style HK ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
墨魚遊戲｜洪天明請食花之戀壽司掀集體回憶 網民：獎門人贏落未食完？
網上YouTube頻道「試當真」告別作《墨魚遊戲2》上半集播出後，直播最高峰期錄得13萬人同步收看，上載不足一天已破百萬點擊Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
機場貨機衝落海｜失事貨機黑盒入水 已送實驗室檢查
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊昨日深夜取回飛機黑盒。 兩個黑盒收集了飛行數據及駕駛艙話音紀錄有入水狀況，民航意外調查機構已把相關裝置送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。兩艘打撈船連夜在機場北跑道打撈失事貨機的殘骸，機尾部分已吊上躉船。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
BIGBANG太陽太太閔孝琳拒絕「身材焦慮」，霸氣回應「變胖」評論：請多多應援我作為母親的樣子
BIGBANG 太陽太太閔孝琳帥氣拒絕「身材焦慮」，霸氣回應網民的「發胖」評論！閔孝琳於 2021 年 12 月誕下可愛兒子，一家三口過著幸福的小日子，溫馨又暖心。Yahoo Style HK ・ 1 天前
醫衞局為綜援人士等優先群組 預留三成家庭醫學門診名額
【Now新聞台】綜援人士及部分長生津受惠人等特定群組，下個月4日起可以優先預約醫管局家庭醫學門診服務。醫管局普通科門診早前更名為家庭醫學門診，患感冒、腸胃炎等偶發性疾病的病人，可以預約未來24小時的診症。醫衞局轄下的基層醫療署及醫管局推出試行計劃，下月4日起預留三成籌額予優先群組預約，優先群組包括綜援人士、75歲或以上長生津、在職家庭津貼受惠人等。基層醫療健康專員彭飛舟：「收入偏低或社會上的弱勢社群，他們對健康意識相對是薄弱的，他們患上疾病的風險也較高，所以訂立優先群組時是以這準則為考慮。長遠而言，早點發現他的疾病，可早點進行醫治，也是基層醫療發展的目標。」優先群組人士只要成為地區康健中心會員，就可以用醫健通登記參與計劃，預約診症時透過醫健通揀選所屬優先群組組別，再連接「HA Go」預約服務，收費會按現行家庭醫學門診安排。局方稱，一些高度資助額的項目要更聚焦弱勢社群，預計會有20多萬人受惠。基層醫療健康助理專員夏敬恒：「我們也是基於以往的經驗及臨床需要判斷(籌額數量)，盡量籌額是用得其所，所以先回答如果有剩餘，會有動勢調整，那刻、那時段有優先籌額優先群組未必用盡，會再給一般市民用得到，所以在資源運用上不會有浪費。」當局稱，會隨機抽查預約服務人士的資格，系統亦會監察有否異常使用情況。當局又稱，會視乎服務需求、病人使用後滿意程度，再考慮下一步工作，包括是否擴大優先群組。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
陳志發跡史 福建移民地產起家 持多國護照 任柬首相顧問 操控至少10詐騙園區｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】年僅 37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁。美國財政部表示，已扣押與他相關價值約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣，形容是歷來最大宗加密貨幣沒收行動。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
英皇新人黃峻熙涉未經同意下威脅發布私密影像被起訴 經理人霍汶希︰已終止合作
尋日嘅法庭新聞中，一名19歲青年涉嫌於今年8月威脅會發布他人私密影像，而被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。有消息指案件被告係年僅19歲嘅英皇新人黃峻𤋮（原名黃子晉）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CORTIS Martin是「韓版化骨龍」？網民驚覺新世代男團造型向張家輝化骨龍致敬：箭豬頭＋長短袖衫疊穿＋外套圍腰
大家近期也在迷 HYBE 最新男團 Cortis 吧！ 5 位成員平均年齡為 17 歲，充滿活力的帥氣小男生形象，讓他們成為了新世代爆紅偶像！當中擔任隊長的 Martin 熱愛 Y2K 的時尚造型，復古「箭豬頭」十分有個性，加上街頭風穿搭潮流感十足。Threads 網民指「不就是經典港產片《化骨龍與千年蟲》張家輝的造型嗎」!Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜自助餐快閃$111！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，10月23日下午三點在KKday預訂有人均低至$111及買一送一優惠！食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！Yahoo Food ・ 12 小時前