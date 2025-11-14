黑色星期五優惠大合集！
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。
不過，李國麟最新發布的影片，見到他滿頭白髮、容顏憔悴兼身型暴瘦，更穿著白色背心底衫在街頭炒牛丸，大呻：「現在沒有人找我拍戲，沒辦法，要生活嘛！轉行做廚師了。」從老戲骨變街頭炒菜，看似十分落泊，但轉頭拉開，見到背後有一大班工作人員，而李國麟隨即露出笑容爆真相：「騙你們呀，我在拍戲啊！」
網民笑說如果李國麟開餐廳，可以賣「牛屎火鍋」和提供溫泉水讓客人飲用，另加生醃海鮮就能盡攬綽頭，更笑稱店名叫「鳩摩記小炒」。雖然片中李國麟看似暴瘦又憔悴，不過日前他到上海出席活動，再次打扮成經典角色《天龍八部》「鳩摩智」，卻見他面容飽滿狀態不俗，網民認為他炒菜時現出老態，可能是劇情所需。
