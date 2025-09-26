貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認，而他近日與兒子「八両仔」葉小霆接受內地傳媒訪問，令其最新狀態曝光，而八両仔容貌更是「暴風式」升級而成為網民焦點，大讚他臉容不斷「進化」，影片中的他更被讚「好靚仔」。
在最新受訪片段見到，八両金仍留着招牌冬菇頭，身穿粉紅色裇衫和打了粉紅領帶，臉色紅潤顯得精神奕奕，男主持人對答如流，反應十分精靈。八両金以其《食神》中角色的經典金句「爭咩啊爭，溝埋嚟做瀨尿牛丸啊笨」與觀眾打招呼，表示現時跟兒子居於廣州，又介紹「八両金」的藝名由來。事緣他本名姓葉，原來當年他喜歡穿戴大量金飾，有次拍戲時片場的副導演見到他一身金器，便打趣地說「你嗰啲金有無八両啊？」，「八両金」這名字就是從那時開始說起。
直至拍《食神》時，星爺便想用此來做其藝名，八両金開心地說：「我話可以呀！」結果出來後效果超強，「結果藝名出嚟咯，嘩！犀利囉，成整個香港都震晒，之前用我真名係無人知道嘅」。
八両金表示自己是正宗福建人，20多歲便來港謀生，至今已經50年。他稱最初加入電影圈時常演壞人，後來星爺叫他拍《食神》，他坦言最初亦有恐懼，「初初會有啲驚，嘩！我咁嘅樣，點樣可以拍啲靚仔笑片呢？佢話得架，跟住拍咗落嚟，連續拍咗好多片」。
身旁的八両仔更談及對爸爸的感受，表示十分敬佩爸爸，「佢係一個好勵志嘅人，拍咗30幾年電影，跟住而家去創業」。又指爸爸十分勤力，每天早上8時就上班，「未停過一日」。八両金笑言自己肯定不能停下來，「梗係唔可以停，因為一停，個腦袋就會生鏽啦」，他指自己每天走路和跑步，將幽默喜劇帶給所有觀眾，「個個笑得哈哈聲，覺得自己都會開心」。
網民看到八両金如此生猛都感到安心，「最緊要健康」、「見到金哥咁精神就安樂晒」。不少網民把焦點落在八両仔的顏值，皆因片中見到他電了一頭曲髮，五官清秀，臉型尖長，而他下頷掛着黑色口罩，令臉型更加突出，許多留言大讚「靚仔」、「好帥」，又指他的顏值不斷進化，期待未來繼續升級。
