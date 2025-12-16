7.1立會暴動案｜王宗堯、孫曉嵐等7人提上訴 上訴方：原審判刑明顯過重 答辯方：衝擊立會史無前例

七一立法會暴動案，王宗堯等 4 人審訊後被裁定暴動罪成，同案 8 人開審前承認暴動罪，12 人分別判囚 4 年 7 個月至 6 年 10 個月。王宗堯、港大學生會前會長孫曉嵐等 7 人先後提出定罪和刑罰上訴，案件周二（16 日）在高等法院聆訊。



王宗堯一方指，沒足夠證據證明他參與暴動，強調王當時僅禮貌打招呼、沒破壞行為。答辯方反駁指，王明知示威者闖入立法會，仍自願走進暴動中心。上訴方另指，原審將被告參與程度分為三級，但量刑框架過於狹窄，各級刑罰僅相隔 3 個月，令被定為低級的被告刑期過高。答辯方指，衝擊立法會史無前例，參考案例應加刑。法官押後 6 個月內頒裁決。

7 名上訴人包括經審訊後被裁定罪成的林錦均、吳志勇、王宗堯，以及認罪的畢慧芬、孫曉嵐、羅樂生及沈鏡樂。他們分別被判囚約 4 年 7 個月至 6 年 10 個月（見報道）。7 人均提出刑罰上訴，而王宗堯和畢慧芬亦提出定罪上訴。

王宗堯身穿軍綠色外套應訊，孫曉嵐則穿黑色上衣、紥馬尾，面帶笑容，並向旁聽席揮手點頭示意。吳志勇則穿和尚裝束，步履略見不穩，不時與身旁的林錦均交談。

王宗堯一方：沒足夠證據證參與暴動

案件由上訴庭法官彭偉昌、原訟庭法官張慧玲和楊家雄審理，法庭先處理王宗堯和畢慧芬的定罪上訴。

王宗堯由資深大律師蔡維邦代表，指本案所涉的暴動由下午 1 時許開始，但王宗堯於晚上 11 時許才出現在立法會會議廳內，公開片段只拍攝到王與其他人交談、禮貌地打招呼，沒足夠證據證明他支持和鼓勵他人參與暴動。

蔡維邦強調，王當日下午參與合法遊行，認為這有助法庭考慮他當時的心態；又指王宗堯是接受過高等教育的年輕人，即使當時行為屬不智和魯莽，法庭應考慮從客觀證據而言，王支持和鼓勵他人參與暴動，是否唯一合理推論。

蔡維邦又指，原審法官只籠統地交代不接納王宗堯的證供，但沒有推翻王所稱購買充電器予立法會內的記者，重申王的證供能支持其心路歷程，佐證其說法，證明他並非有意參與暴動。

畢慧芬沒律師代表親自陳詞，她在原審時認罪，但提出定罪上訴。她指，當時自己㩦有 2 米長的鐵通，理應控告她刑事損毀，而非暴動罪。

答辯方：王宗堯自願走入暴動中心

答辯方由律政司副刑事檢控專員周天行代表，他引述原審裁決書指，當日大環境可見下午起已有人在立法會外聚集、立法會已發出紅色警示，王宗堯明知示威者闖入立法會，仍自願走進暴動的中心和「暴風眼」，不論逗留時長，已可證其參與暴動。

至於畢慧芬的上訴申請，周天行指畢已承認暴動罪，當時庭上已讀出其同意案情和播放相關影片。

王宗堯一方：判刑明顯過重

刑罰上訴方面，王宗堯一方引述數宗涉直接參與暴力的反修例案例，指王在案中不涉暴力、帶領或煽動的行為，原審以 6 年半為量刑起點屬過重。

王一方又指，即使他進入立法會實屬愚蠢和犯法，但他未曾破壞，與涉及「私了」的「張子龍案」相比，難以有說服力地指王的行為，超越「私了」案的罪責。

畢慧芬則指自己有精神問題，案發時「做嘅嘢自己都唔係太清楚」，認為原審沒有就其病情減刑。

官關注本案屬立會最嚴重衝擊

除王宗堯和畢慧芬，同案另外 5 名被告亦就刑罰提上訴。

前港大學生會會長孫曉嵐由大狀馬維騉代表，馬指同意立法會具有憲制和象徵意義，不爭議本案嚴重性，但對於原審官指本案引發之後無數大小暴動，馬稱不同意，指有關說法輕視 2019 年社運的衝突和根源，提到事件起因是市民反對政府修例而引起集會及後來的「五大訴求」。

馬又指，原審十分著重象徵意義和日子，區域法院將暴動案的嚴重性定至 7 年屬少見。法官楊家雄稱，「我哋都未見過立法會被衝擊、有史以嚟未見過」；法官彭偉昌則稱「宜家係衝擊，今次係最嚴重嘅一次。」

馬回應稱，並非忽視本案嚴重性，但認為應務實通盤考慮整體情況，指孫曉嵐進入立法會時約為晚上 11 時許，當時示威者已闖進會議廳，較為平靜、不見有衝突。馬強調，孫的行為是相當不智和魯莽，但不代表她支持較早時段的激烈行為。

上訴方：原審分級量刑框架過於狹窄

馬維騉續指，原審法官判刑時將各被告的參與程度分成高、中、低三級「係可取嘅」，但指各級別的量刑起點，只相隔 3 個月，認為其分級框架過於狹窄，令孫的刑期明顯過高，建議各級別之間的量刑應相隔約一年。

另外就孫的刑期，原審官因其無案底減刑兩個月，再因其認罪作扣減，馬認為應先就其認罪減刑，再額外扣刑兩個月，令其總刑期下調約半個月。

上訴方力陳下調參與程度

吳志勇和林錦均經審訊後被裁定罪成，其中林的代表大狀董皓哲稱，林沒有進入立法會，認為立法會內的破壞行為，不應納入林的判刑考慮。

至於吳志勇曾簽署放棄上訴通知書，其代表大律師陳偉彥指，吳當時申請法援被拒，加上他不懂英文，且懲教署沒向其解釋通知書內容，令他理解錯誤。陳偉彥又指，吳沒攜帶武器和裝備，雖然在會議廳內受訪，但沒鼔勵其他人前來，認為其參與程度應由嚴重下調至中級。

認罪的羅樂生由大狀梁耀煒代表，指羅雖然在場逗留較長時間和運送物資，但他沒有攻擊性武器，認為其量刑應較同案被告低。沈鏡樂則自行陳詞，指其服刑期間已有悔意和改過，望可酌情減刑。

答辯方：衝擊史無前例應加刑

周天行回應時引述案例稱，判刑不能只考慮各被告的行為，應審視整場暴動所帶來的影響，又指衝擊立法會是史無前例，案例指屬加刑因素，以維護立法會尊嚴。

周天行又指，原審在判刑時已考慮衝擊立法會對公共安全的影響，以 7 年為量刑起點不為過。針對部分被告稱其參與時間短暫，周天行稱此非減刑因素，相反若有被告涉及其他行為，則會加重刑責，重申判刑要視乎各人參與程度。

周又指，原審已分析各被告的罪責和參與度，亦已考慮各人的求情，從而作出判刑，例如孫曉嵐、王宗堯沒使用暴力、並非主導和積極角色，故參與程度被定為低級，「根本係冇得投訴」，重申原審判刑並非過重和不妥。

原審指屬最嚴重暴動案

本案 14 名被告同被控一項暴動罪，部分人另被控刑事損壞罪、非法集結、刑事損壞罪，以及進入或逗留在會議廳範圍罪。

鄒家成、劉頴匡、孫曉嵐等 8 人承認暴動罪；另外 6 人黃家豪、何俊諺、馬啟聰、林錦均、王宗堯及吳志勇均否認暴動罪，黃家豪和馬啟聰獲裁無罪，另 4 人暴動罪成。

原審、區院暫委法官李志豪指，立法會具獨特的憲制地位及象徵意義，本案暴動極其侮辱和挑釁，示威者包圍立會亦等同衝擊法治，屬暴動案中最嚴重。李又指，部分被告包括鄒家成及劉頴匡，以判囚 7 年、即區院刑期上限為量刑起點不足為過。