7.14沙田｜受傷警向兩示威者索償、稱患創傷後壓力症等 官裁可獲賠49.5萬元

2019 年 7 月 14 日，沙田新城市廣場發生衝突，兩名示威者被指毆打警員，早前承認暴動罪被判監。事件中受傷警員郭兆恒循民事向兩人索償，法官羅麗萍周四（4 日）在區域法院，判郭兆恒可獲 49.5 萬元賠償，兩人另須付利息及訟費。



判詞提到，郭事後患中度創傷後壓力症，子女亦受欺凌，郭亦曾出現長期失眠及自殺傾向，醫生建議他避免穿著警服工作，亦不適宜配槍，日後仍需接受精神科治療。判詞另指，示威者故意公然襲擊及羞辱郭，令他受傷及遭受嚴重侮辱，警可獲「加重損害賠償」。

判詞：警索償逾 54.5 萬元

原告郭兆恒由大律師孫子恒代表；兩名被告為缺席聆訊的梁柏添、龔志遠。梁沒有提出抗辯，龔則曾存檔抗辯書，願意承擔責任 ，但指自己並非唯一襲擊者，爭議索償金額。

判詞引述郭的背景，指他於 1995 年起加入警隊工作至今，事發時 44 歲，為高級偵緝警員。其索償項目包括「疼痛、痛苦及舒適生活損失」、超時工作津貼、喪失賺取收入能力、加重損害賠償、交通費、醫療費用及補品等雜費，及未來醫療費用。索償總金額為 545,168 元，再扣減郭已收取的僱員補償約 5.4 萬元。

判詞：警患創傷後壓力症、子女受欺凌

判詞續引述證供指，郭事發後頭皮有 2.5 厘米撕裂、多處擦傷及瘀傷等，經治療後於同年 8 月 26 日復職。郭因事件患創傷後壓力症，事發時他在廣場中被多人襲擊，蓄意及當眾羞辱，又被傳媒拍攝及報道。其照片亦被製成海報張貼，附上侮辱警隊的言論，使他成為笑柄。

郭的子女亦受欺凌，要為子女轉校。郭對此感痛心無助、委屈，對家人內疚。郭及後受心理困擾，在公共空間等會過度警覺戒備等，對其日常社交生活有負面影響。而郭復工後負責文書工作，不再參與前線或超時工作，沒有超時津貼。

判詞：「疼痛、痛苦及舒適生活損失」應賠 22 萬元

判詞續提到，郭的精神於 2022 年中轉差，出現嚴重頭痛、長期失眠及偶爾有自殺傾向，醫生建議他避免穿著警服工作，亦不適宜配槍。及至 2024 年，醫生診斷郭情緒平穩，沒有抑鬱或焦慮，再沒相關惡夢及失眠或頭痛，能應付工作。

法官分析指，事件令郭患中度創傷後壓力症，仍需定期覆診，考慮到郭身體傷勢不算嚴重，但其精神心理及家人有影響，日後仍需接受精神科治療，長期影響工作安排及前途，就「疼痛、痛苦及舒適生活損失」應賠 22 萬元。

判詞：示威者公然襲擊及羞辱警員

至於「加重損害賠償」，官指本案涉及警員工作時受襲受傷，情節嚴重。事件發生於大型商場內，現場燈火通明，人群擠擁哄動，多人目睹郭受襲，再被媒體直播及廣泛報道。

官批評兩名示威者故意公然襲擊及羞辱郭，令他受傷及遭受嚴重屈辱及侮辱。而郭受襲時感到痛苦、尊嚴被踐踏及瀕臨死亡的恐懼，應予以 14 萬元賠償。

連同超時工作津貼 16 萬元、雜費 1.86 萬元，及未來精神科治療費 8,000 元，郭可獲賠 548,908 元，扣除僱員補償，郭可獲賠 495,071 元，兩示威者另須向郭支付訟費。

DCPI1540/2022

