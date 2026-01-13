72歲曾志偉離任TVB總經理無官一身輕 去雲南踢波被美女包圍high爆

2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，早前喺《萬千星輝頒獎典禮2025》上，宣布曾志偉離任TVB總經理一職，改以顧問身分提供意見。雖然曾志偉正式「起身」嘅日子（1月21日）未到，但似乎已經有無官一身輕嘅爽感。近日佢仲同譚詠麟、羅家英等人組成嘅明星足球隊去到雲南參加比賽，更順道喺當地飲飲食食，唔少網民都將野生捕獲曾志偉嘅片段上載，似乎「獎門人」真係好enjoy呢段真退休生活。

根據多段網上片段，曾志偉同明星足球隊喺當地飯店獲包房招待，並且有穿上民族服裝美女，以傳統儀式敬酒兼載歌載舞，似乎飲咗兩杯嘅「獎門人」都有跳埋一份，全場氣氛high爆。另外曾志偉又去到雲南昆明街頭「出巡」，喺文青咖啡店嘆啡兼幫手宣傳觀光業，唔少人都想同獎門人合照，佢亦相當親民來者不拒。

