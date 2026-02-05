72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

李楓

現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。

李楓喺1975年原本係銀行工作嘅佢，誤打誤撞報讀TVB藝員訓練班，加入娛樂圈後向影壇發展，及偶爾參與話劇及舞台劇演出。李楓喺年輕時下嫁從事製衣生意嘅老公，並育有一子一女，不過可惜老公曾因生意失敗及沉迷炒股兩度破產，導致佢要賣掉嫁妝及珠寶為夫還債，甚至全家由九肚山搬到村屋居住。直至1995年，李楓決定同老公離婚並重返TVB，為咗養活一對仔女，佢試過每日只係花費20蚊，不過回巢嘅佢得不到TVB重用，被投閒置散後轉投亞視，直至2004年重返TVB拍劇。2007年佢喺舞台劇《鄧碧雲夜遊古蹟》，扮演粵劇名伶鄧碧雲，大受歡迎。之後，佢喺2012年轉投香港電視，不過後來因香港電視未獲發牌，喺2015年再次重返TVB，多年嚟佢喺劇集都係飾演尖酸刻薄及野蠻角色居多，去到2020年便約滿離巢。

至於健康方面，佢早年曾患上腦水腫導致她腦出血及影響腦神經，但由於付不起私家醫院費用，只可以去公立醫院排期做手術，雖然住院費係每日$100，不過對於佢來講係大數目，所以佢留醫一個月就匆忙出院，為生活費繼續打工。

網絡圖片

《愛·回家之開心速遞》截圖

《巴不得爸爸》劇照

《情迷黑森林》劇照

網絡圖片

