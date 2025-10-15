專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
721罪成白衣人 就傷人罪申請定罪上訴許可 即日被駁回
元朗 721「白衣人」鄧嘉民經審訊後，被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成，被判囚 4 年 1 個月。他就傷人罪提出定罪上訴，案件周三（15 日）處理許可聆訊，上訴庭法官薛偉成即日駁回，押後至周五（17 日）頒下書面判詞。
上訴方指，即使鄧「預見」木棍或藤條會導致人嚴重受傷，亦不代表他有特定意圖傷人，不足以定罪。法官指，白衣人當天作出攻擊行為，鄧作為其中一員涉及在暴動內，質疑是否沒證據證明鄧有參與傷人協議。
721 至今逾 6 年，至今 21 人暴動等罪成，當中 13 人為白衣人，其餘 8 人為非白衣人。警方今年 7 月回覆的數字顯示，已連續兩年未有新的拘捕或檢控。
原審官：鄧可預見
用藤條打人會致嚴重受傷
正在服刑的鄧嘉民，周三由懲教人員押送到法院應訊，聆訊以英文進行，鄧在法庭傳譯協助下應訊。鄧由大律師 David Boyton 代表，上訴方只就串謀有意圖傷人罪提出定罪上訴，不就暴動定罪提上訴。
就串謀有意圖而傷人罪，原審區院法官接納辯方所指，控方必須證明被告有特定意圖（specific intent）傷害他人，並造成嚴重的身體傷害。
原審官提到，鄧當時手持藤條參與暴動，成為從犯，慫恿其他白衣人傷人，裁定他有特定意圖，指鄧可預見用其木棍或藤條打人時，必然會導致他人嚴重身體受傷。
上訴方：縱能預見
都不代表有特定意圖
上訴方強調，原審官已說明一般意圖（general intent）及 魯莽（recklessness）不足以定罪。鄧無法預見木棍或藤條會導致他人嚴重身體受傷；而即使有此「預見」，亦不代表他有特定意圖，不足以定罪。
官質疑鄧涉及在暴動內：
仍認為沒證據參與傷人協議？
上訴庭法官薛偉成質疑，事發時現場出現暴動，而上訴方亦接受暴動定罪，大批白衣人手持木棍或藤條，而黑衣人則戴口罩、手持雨傘，白衣人與他們發生衝突，以木棍或藤條襲擊對方。
官指，根據此情況，考慮到白衣人的攻擊行為（aggressive behavior），而鄧作為白衣人的一員涉及在暴動內，白衣人又從後追趕黑衣人，嘗試襲擊他們。上訴方仍認為，沒有證據證明鄧有參與傷人協議？
上訴方強調，沒有證據證明鄧有實際傷人，而另一宗白衣人案「鄧懷琛案」中確實有人受傷，與本案情況有別。
律政司一方則指，原審法官作出裁決時，已知悉控方要證明被告有意圖傷人及造成他人身體嚴重受傷，定罪並無不妥。
被控在英龍圍一帶參與暴動
上訴人鄧嘉民（43 歲，商人），被控於 2019 年 7 月 22 日在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動；以及意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害他們。
原審、區院暫委法官陳慧敏裁定鄧嘉民兩罪成，針對傷人罪，官裁定白衣人達協議用藤條、木棍打傷黑衣人，而鄧是白衣人亦是協議的其中一員。法官又指，鄧嘉民出庭時刻意改變外型，憑比對相片，肯定他是涉案片段中男子。
法官判刑時指，片段顯示白衣人襲擊黑衣人，「造成仇恨、欺凌、威嚇、滅聲的效果，他們不應該以『私了』的方式自行執法」，而鄧嘉民手持藤條，雖沒證據顯示其行為令黑衣人受傷，但他身處現場，鼓勵其他人參與暴動，就兩罪各判囚 4 年 1 個月，同期執行（見報道）。
事發至今逾 6 年
共 21 人暴動等罪成
721 至今逾 6 年，至今 21 人暴動等罪成，當中 13 人為白衣人，其餘 8 人為非白衣人。警方 2025 年 7 月回覆至今拘捕 69 人、檢控 22 人，數字與 2023 年 7 月時相同，顯示已連續兩年未有新的拘捕或檢控。《法庭線》據法庭案件資訊，整理罪成 21 人的涉案言行（見專題報道及以下影片）。
案件編號：CACC9/2025（DCCC6/2022）
其他人也在看
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 3 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了10大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 22 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 20 小時前
劉俊謙蔡思韵結婚 未必會做大埔豪宅業主
劉俊謙與蔡思韵公布在日本結婚，無數「劉太」失落之餘，大埔區的物業代理或會感興奮。皆因劉俊謙曾透露鍾情大埔區，結婚後如在區內置業，大埔物業就再增添名人光環。不過從劉生劉太的喜好及工作版圖，他們又未必會選擇榮升大埔豪宅業主。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？
鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前