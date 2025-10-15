721罪成白衣人 就傷人罪申請定罪上訴許可 即日被駁回

元朗 721「白衣人」鄧嘉民經審訊後，被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成，被判囚 4 年 1 個月。他就傷人罪提出定罪上訴，案件周三（15 日）處理許可聆訊，上訴庭法官薛偉成即日駁回，押後至周五（17 日）頒下書面判詞。



上訴方指，即使鄧「預見」木棍或藤條會導致人嚴重受傷，亦不代表他有特定意圖傷人，不足以定罪。法官指，白衣人當天作出攻擊行為，鄧作為其中一員涉及在暴動內，質疑是否沒證據證明鄧有參與傷人協議。



721 至今逾 6 年，至今 21 人暴動等罪成，當中 13 人為白衣人，其餘 8 人為非白衣人。警方今年 7 月回覆的數字顯示，已連續兩年未有新的拘捕或檢控。

警員周三聆訊後，從高等法院搬走證物。（《法庭線》記者攝）

原審法官認為被告鄧嘉民出庭時刻意改變外型，憑比對相片，肯定他是涉案片段中男子。（資料圖片）

原審官：鄧可預見

用藤條打人會致嚴重受傷

正在服刑的鄧嘉民，周三由懲教人員押送到法院應訊，聆訊以英文進行，鄧在法庭傳譯協助下應訊。鄧由大律師 David Boyton 代表，上訴方只就串謀有意圖傷人罪提出定罪上訴，不就暴動定罪提上訴。

就串謀有意圖而傷人罪，原審區院法官接納辯方所指，控方必須證明被告有特定意圖（specific intent）傷害他人，並造成嚴重的身體傷害。

原審官提到，鄧當時手持藤條參與暴動，成為從犯，慫恿其他白衣人傷人，裁定他有特定意圖，指鄧可預見用其木棍或藤條打人時，必然會導致他人嚴重身體受傷。

上訴方：縱能預見

都不代表有特定意圖

上訴方強調，原審官已說明一般意圖（general intent）及 魯莽（recklessness）不足以定罪。鄧無法預見木棍或藤條會導致他人嚴重身體受傷；而即使有此「預見」，亦不代表他有特定意圖，不足以定罪。

官質疑鄧涉及在暴動內：

仍認為沒證據參與傷人協議？

上訴庭法官薛偉成質疑，事發時現場出現暴動，而上訴方亦接受暴動定罪，大批白衣人手持木棍或藤條，而黑衣人則戴口罩、手持雨傘，白衣人與他們發生衝突，以木棍或藤條襲擊對方。

官指，根據此情況，考慮到白衣人的攻擊行為（aggressive behavior），而鄧作為白衣人的一員涉及在暴動內，白衣人又從後追趕黑衣人，嘗試襲擊他們。上訴方仍認為，沒有證據證明鄧有參與傷人協議？

上訴方強調，沒有證據證明鄧有實際傷人，而另一宗白衣人案「鄧懷琛案」中確實有人受傷，與本案情況有別。

律政司一方則指，原審法官作出裁決時，已知悉控方要證明被告有意圖傷人及造成他人身體嚴重受傷，定罪並無不妥。

原審法官裁定涉案片段男子為被告鄧嘉民。（《BBC》片段截圖）

被控在英龍圍一帶參與暴動

上訴人鄧嘉民（43 歲，商人），被控於 2019 年 7 月 22 日在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動；以及意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害他們。

原審、區院暫委法官陳慧敏裁定鄧嘉民兩罪成，針對傷人罪，官裁定白衣人達協議用藤條、木棍打傷黑衣人，而鄧是白衣人亦是協議的其中一員。法官又指，鄧嘉民出庭時刻意改變外型，憑比對相片，肯定他是涉案片段中男子。

法官判刑時指，片段顯示白衣人襲擊黑衣人，「造成仇恨、欺凌、威嚇、滅聲的效果，他們不應該以『私了』的方式自行執法」，而鄧嘉民手持藤條，雖沒證據顯示其行為令黑衣人受傷，但他身處現場，鼓勵其他人參與暴動，就兩罪各判囚 4 年 1 個月，同期執行（見報道）。

事發至今逾 6 年

共 21 人暴動等罪成

721 至今逾 6 年，至今 21 人暴動等罪成，當中 13 人為白衣人，其餘 8 人為非白衣人。警方 2025 年 7 月回覆至今拘捕 69 人、檢控 22 人，數字與 2023 年 7 月時相同，顯示已連續兩年未有新的拘捕或檢控。《法庭線》據法庭案件資訊，整理罪成 21 人的涉案言行（見專題報道及以下影片）。

案件編號：CACC9/2025（DCCC6/2022）