73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世

兒科醫生李家仁

現年73歲嘅兒科醫生李家仁，當年憑《小明上廣州》系列兒歌深入民心，係唔少80及90後嘅童年回憶。去年一月好友黃一山（細龜）喺小紅書上載二人嘅影片，當時李家仁醫生身形暴瘦，健康狀況引起網民擔心。近日黃一山再次分享與李醫生食團年飯嘅影片，臉頰及身形比去年飽滿，席間更分享全新創作已經面世。

喺片中，黃一山興奮表示：「每年呢個時候就好開心，因為又見到小明，李醫生年年都請食飯㗎喎！」李醫生就回答：「應該，呢個係好事嚟㗎嘛，尤其係呢排提早食團年飯」。之後黃一山就憶述去年李醫生預告推出新歌《小明返香港》，李醫生就話歌曲已經面世：「當然冇拍MV，韋然就用電腦做咗啲效果，就有《小明返香港》。我哋返香港，大家開開心心，一齊搵嘢做，為大灣區建設，冇得頂呀！」呢條片一出，唔少網民都懷念「小明」帶俾佢哋嘅歡樂時光及祝福李醫生身體健康及繼續創作更多作品。

