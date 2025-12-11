73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

《娛樂好好玩》截圖

73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。早前洪金寶開設抖音帳戶，喺上載嘅影片所見佢精神飽滿，身體狀況似乎有所改善，因此引起唔少內地網民質疑佢靠打「神秘液體」令身體回春。近日洪金寶大仔洪天明到好友吳家樂及鄧兆尊主持嘅網上節目《娛樂好好玩》擔任嘉賓。期間就解釋爸爸點解有時唔使坐輪椅嘅原因。

喺節目中，洪天明回應表示：「其實好多人都問過我，因為有啲人就唔止話我爸爸洪金寶㗎嘛，話李連杰都係……咦！唔同咗喎！咁我問『你有冇食啲咩藥或者做咗咩』，其實網上有好多揣測出嚟，話有乜嘢治療，其實冇嘅。因為拍嘢就唔會坐輪椅出嚟㗎嘛……大家要理解一樣嘢，因為佢咁多年嘅工作，佢咁多年嘅動作（戲），佢又肥，所有壓力喺晒膝頭度，其實佢膝頭痛呀，骨頭磨骨頭隻腳好痛，所以佢咪選擇坐囉！」，並叫大家唔使太擔心。

