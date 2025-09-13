73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告

73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。

而羅莽昨日（9月12日）終於親自拍片報平安，只見他身型明顯較拍攝《觸電》清減，蓄平頭裝髮型，頭髮染黑令臉容輪廓更分明，而其額頭有亮光，說話有條理，精神狀況尚算不俗。但他拍片期間不停眨眼，而其左眼皮似微腫，出現「大細眼」情況，不知是否眼睛受刺激所致。

對於早前失聯而令各界擔心，羅莽隨即致歉，表示「因為我拍咗咁多年戲，咁都有好多粉絲啊，令到佢哋擔心，我就覺得非常之遺憾，咁我首先呢喺度向大家講聲唔好意思」，又透露剛接拍了兩個廣告，花了兩天完成拍攝。

羅莽在《觸電》中飾演資深電競選手「八爺」，戲份相當重，他憶述拍攝時很開心，但最初不太習慣，「因為從影以來未試過係咁長時間，同埋壓力好大，因為我整個演出都係好投入去做，對白又多、表情又多，從來未試過嘅，但係而家做完之後， 覺得好有滿足感」。

羅莽左眼皮似微腫，出現「大細眼」情況，不知是否眼睛受刺激所致。（小紅書影片截圖）

羅莽拍《觸電》時臉部相當豐滿，但近日亮相時明顯消瘦了。（facebook@天下一電影 One Cool Film ）