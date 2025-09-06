73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組

現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。

73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組

羅莽於邵氏時期入行，憑藉一系列經典武俠片揚名，從影逾50年，近年雖逐漸減產，但仍偶爾接拍電影，包括《救殭清道夫》、《歐洲攻略》及《葉問4》等，在銀幕上仍能展現出其深厚的武術功底。而《觸電》由梁國輝執導，演員包括林敏驄、柯煒林、伍詠薇、盧慧敏、ANSONBEAN、吳肇軒等，而羅莽飾演的「八爺」是資深電競選手，與戲中的馮素波是老夫妻，屬重要角色之一。《觸電》將於9月18日正式公映，未來仍有連串宣傳活動，許多影迷都期待羅莽現身報平安。

《觸電》於2023年10月開鏡，當日羅莽亦有出席，他雖已白髮斑斑，面部稍見鬆弛，但身手仍然敏捷，更在場大耍功夫，又透露吃得清淡，只會偶爾小酌啤酒，除了早睡早起，更會每天練功10至20分鐘，笑指練功如「食飯」，每天必不可缺。

73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組

73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組