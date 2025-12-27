731部隊海拉爾支隊隊長筆供 罪證陳列館首公開解讀

【on.cc東網專訊】位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館周六（27日）透露，研究人員日前深度解讀731部隊海拉爾支隊最後一任隊長加藤恒則筆供，首次公開前蘇聯抓捕731部隊成員的親筆供述，為侵華日軍罪行再添新證據。

該史料原件藏於俄羅斯聯邦安全局後貝加爾邊疆區分局，普希金科學圖書館申請解密獲取後，今年2月捐贈給侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。加藤恒則在蘇聯赤塔被捕後，1948年2月17日形成這份筆供，由日文親筆原件及俄文譯稿組成，涵蓋被捕者檔案、個人訊息登記表及詳細罪行陳述，詳細還原731部隊的組織體系與職能分工。他供述，731部隊在哈爾濱平房特別軍事營區駐紮約3,000人，下設5個支隊，分布在牡丹江、林口、孫吳、海拉爾、大連，其特設監獄關押約200名中國戰俘，開展炭疽、傷寒、鼠疫等多種致病菌的效果測試活體實驗，設立海拉爾支隊則作為對蘇細菌戰的前進據點。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成表示，這份檔案具極高史料價值和學術意義，補全伯力審判前期的偵訊細節。加藤恒則在戰後曾通過隱匿自己參與犯罪活動、弱化支隊功能等手段蒙騙前蘇聯，最終逃避軍事審判，於1955年返日。筆供記載，1945年6月東京方面下達停止細菌戰準備的指令，直接印證細菌戰並非個別軍官的瘋狂舉動，而是受日本軍方高層統一指揮的國家行為，內媒形容為對日本右翼勢力否認暴行言論的有力回擊。

