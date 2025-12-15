731部隊特別移送受害者添7人 成細菌戰實驗對象

【on.cc東網專訊】吉林省檔案館周日（14日）披露，該館從館藏檔案中新發掘出7名被日本關東憲兵隊「特別移送」至侵華日軍第七三一部隊充當細菌戰實驗對象的受害者及相關資訊，進一步補充可證實731部隊罪行的核心證據。該館館藏檔案中記錄的被特別移送受害者多達284人，被判定為特別移送對象送至731部隊的人毫無生還可能，面臨冰冷而殘暴的活體實驗。

新發掘檔案顯示，林喜雲、李洪鵬、汪景橋、王福釣、朴昌允5人於1942年6月被特別移送，另一時間有宋少奎、王玉祥被特別移送，兩人分別被侵華日軍東寧憲兵隊、「間島」憲兵隊抓捕，職業被登記為農民和伐木工。所謂特別移送是指日本侵華期間，日本關東憲兵隊等軍警機關不經法庭審判，將抓捕的抗日諜報人員、愛國人士及其他人員直接移交到731部隊進行人體實驗，該制度是731部隊系統性獲取活體實驗對象的重要渠道。

吉林省檔案館歷史檔案管理處處長柳澤宇指出，按照日本關東憲兵隊司令部的規定，抗日人員、從事地下工作的情報人員及普通平民只要被認定為沒利用價值，都被納入移送範圍，其中抗日人員為其重點目標。他強調，將持續整理相關檔案，逐步公開更多日本侵華罪行檔案，以確鑿證據捍衞歷史真相，築牢和平根基。

