74歲郭鋒喪妻8年仍每周拜祭 自爆曾癌淋巴癌甲型肝炎 太太因此學中醫
《尋秦記》大熱，唔少參演嘅演員都成為受訪對象。喺電視劇中演呂不韋嘅郭鋒早前接受專訪，談起演藝生涯同人生經歷。
74歲嘅郭鋒近年甚少拍劇，最近期演出已經係2024年嘅《黑色月光》，原因多少同2017年太太歐陽佩珊因肺腺癌逝世有關。相伴40年嘅太太離開8年多，郭鋒依然念念不忘，每星期都會到墓地與摯愛聊天，還帶上一束鮮花。而家郭鋒搭地鐵時，仍然感受到過去太太繞住佢手臂嘅感覺。
郭鋒對歐陽佩珊深情，歐陽佩珊生前也對丈夫無微不至。郭鋒喺訪問中提到年輕時唔重視健康，結果曾經患淋巴癌，當年同樣係電視台藝員嘅歐陽佩珊收工後仍然到醫院探望，而且要瞞住外界等郭鋒休養。淋巴癌康復後，郭鋒又因甲型肝炎入院，歐陽佩珊再次照料之外，更學中醫為丈夫調理身體，而且學有所成。可惜後來輪到歐陽佩珊患癌更不敵病魔，曾令郭鋒反問「點解唔發生喺我身上」。
郭鋒於喪偶2年後到以色列朝聖，並進行「再立婚約儀式」，而且每晚都會對著太太照片傾偈。柔情以外，幕前嘅郭鋒俾觀眾嘅感覺相當霸氣，好多人都對佢演《創世紀》霍景良一角印象難忘，「態度正確」呢句對白甚至係內地唔少老闆嘅座右銘，因此搵返郭鋒拍廣告。現時郭鋒拍劇要視乎有冇好劇本好角色，工作滿足感行先，健康同養生更緊要。
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世
現年73歲嘅兒科醫生李家仁，當年憑《小明上廣州》系列兒歌深入民心，係唔少80及90後嘅童年回憶。去年一月好友黃一山（細龜）喺小紅書上載二人嘅影片，當時李家仁醫生身形暴瘦，健康狀況引起網民擔心。近日黃一山再次分享與李醫生食團年飯嘅影片，臉頰及身形比去年飽滿，席間更分享全新創作已經面世。
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
冬奧︱跳台滑雪運動員疑陰莖注射透明質酸 換取寬鬆賽服增優勢 反禁藥組織擬調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】世界反禁藥組織（WADA）近期接獲一項極為罕見的指控，涉及冬季奧運會跳台滑雪運動員疑似透過在陰莖注射透明質酸，以改變比賽服飾的測量數據，令在比賽中取得技術優勢。
長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。
古天樂喪寵幸網友 被笑似「苦笑貓」都唔嬲
【on.cc東網專訊】影帝古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然、郭羨妮及滕麗名等主演電影版《尋秦記》，為求令宣傳做到無孔不入，古天樂近來就加入社交網，更樂此不疲不斷同網友、粉絲零距離交流，頻頻「寵幸」網友發文，引來大量網民留言追Post。
巴士安全帶｜2018年大埔車禍獨立委員會專家：企位市區巴士不宜強制戴安全帶(湯偉圓報道)
【Now新聞台】運輸及物流局廢除強制巴士乘客佩戴安全帶的條文，將全面檢討及展開公眾諮詢。曾任2018年大埔車禍獨立檢討委員會的專家接受本台訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。 強制佩戴安全帶的規定因為法例有技術不足，實施六日後煞停，面對坊間的批評聲音，政府曾解釋是2018年大埔車禍獨立檢討委員會的建議；運輸及物流局局長陳美寶「解畫」時，亦多次提及大埔車禍。2026年1月28日，運輸及物流局局長陳美寶：「就乘客佩戴安全帶的討論，也不是今天新增事務。大家最深刻印象的，當然是提到在大埔發生的嚴重巴士意外。」當年有份參與委員會的專家接受本台訪問，稱當時並無作出這項建議，指市區巴士有企位乘客經常上落，根本不宜強制佩戴安全帶。前倫敦運輸局巴士服務總監Mike Weston：「我個人並無建議或者提出要強制執行。以英國為例，長途巴士或校巴須佩備安全帶，但交通繁忙的市區巴士則沒有要求，部分原因是乘客頻繁上下車，而且乘客允許站立。我認為這項要求不適用於市區巴士，例如倫敦、香港、巴黎等地。」當局曾指，英國、澳洲等國家都有類似規定；專家解釋，倫敦的做法並非如此，又指在設有
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
陳自瑤將3月中廣州舉行音樂見面會 網民：不請盲俠做嘉賓不會買票的
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，演技大獲好評，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又於前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢仲積極北上發展，除咗直播帶貨之外，嚟間仲舉行首個音樂見面會。
《金多寶》專訪｜Edan為角色加鄉音 讚李尚正似Lokman 金燕玲氣場勁只得鍾雪瑩敢撩傾偈
賀歲片中有一齣主打搞笑溫情，那就是由金燕玲、呂爵安（Edan）、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏（蝦頭）主演的《金多寶》。
笑到最後｜美股大牛市因素已出（高明）
年年都係咁上上落落，舊年先經歷過美國關稅解放日，「美帝亡國、跌跌跌跌跌」，到頭來原來「今次都一樣、升升升升升」。高明以為有經歷嘅人，今年只會覺得相對平淡，但有心人係都要夾硬作AI泡沫爆破嚟穿鑿附會，又再次證明最恐懼嘅仍然係恐懼本身。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
新冠肺炎︱哈佛醫學院研究指「長新冠」非病毒未清 免疫系統長期發炎可持續半年以上︱Yahoo
【Yahoo健康】長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議，有觀點認為與病毒殘留或持續感染有關。不過，哈佛醫學院及其附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）早前發表於國際權威期刊《Nature Immunology》的研究指出，長新冠的核心問題並非病毒未被清除，而是患者免疫系統陷入長期慢性發炎與功能失調狀態，相關異常可持續半年甚至更久。
22歲谷愛凌成冬奧2026焦點，備受爭議的體壇新星的堅定金句：落地當刻，我自覺是世上最強
短短數年，谷愛凌已成為世界知名的運動員，而她現在不過才22歲。2022年，在北京冬奧會上，年僅18歲的谷愛凌成為首位在單屆冬奧會上，包攬三枚獎牌的自由式滑雪運動員 ，也是自由式滑雪女子大跳台中，最年輕的奧運冠軍。隨著獎項而來的，是不同的時尚和商業合作，人紅也是非多，她的關注度必然延續至今屆冬奧。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢 陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。
