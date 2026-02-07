黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
74歲郭鋒喪妻8年仍每周拜祭 自爆曾癌淋巴癌甲型肝炎 太太因此學中醫
《尋秦記》大熱，唔少參演嘅演員都成為受訪對象。喺電視劇中演呂不韋嘅郭鋒早前接受專訪，談起演藝生涯同人生經歷。
74歲嘅郭鋒近年甚少拍劇，最近期演出已經係2024年嘅《黑色月光》，原因多少同2017年太太歐陽佩珊因肺腺癌逝世有關。相伴40年嘅太太離開8年多，郭鋒依然念念不忘，每星期都會到墓地與摯愛聊天，還帶上一束鮮花。而家郭鋒搭地鐵時，仍然感受到過去太太繞住佢手臂嘅感覺。
郭鋒對歐陽佩珊深情，歐陽佩珊生前也對丈夫無微不至。郭鋒喺訪問中提到年輕時唔重視健康，結果曾經患淋巴癌，當年同樣係電視台藝員嘅歐陽佩珊收工後仍然到醫院探望，而且要瞞住外界等郭鋒休養。淋巴癌康復後，郭鋒又因甲型肝炎入院，歐陽佩珊再次照料之外，更學中醫為丈夫調理身體，而且學有所成。可惜後來輪到歐陽佩珊患癌更不敵病魔，曾令郭鋒反問「點解唔發生喺我身上」。
郭鋒於喪偶2年後到以色列朝聖，並進行「再立婚約儀式」，而且每晚都會對著太太照片傾偈。柔情以外，幕前嘅郭鋒俾觀眾嘅感覺相當霸氣，好多人都對佢演《創世紀》霍景良一角印象難忘，「態度正確」呢句對白甚至係內地唔少老闆嘅座右銘，因此搵返郭鋒拍廣告。現時郭鋒拍劇要視乎有冇好劇本好角色，工作滿足感行先，健康同養生更緊要。
