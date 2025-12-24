75歲李龍基被指背王青霞移情龍婷 激動否認怒斥周刊老屈：真係好可悲

75歲歌手的李龍基與39歲未婚妻王青霞（Chris）譜出「爺孫戀」後愛得高調，但王青霞去年前因違反入境條例被判監，至今年7月出獄後轉趨低調。而李龍基雖曾表示待未婚妻出獄後會立即迎娶，但兩人再沒有一起公開亮相，婚訊亦沒下文，令人猜疑其感情狀況。李龍基雖多次強調與王青霞情比金堅，但日前出版的周刊則圖文並茂報道，指李龍基與《中年好聲音》參賽者龍婷有親密互動，疑另結新歡。

龍婷向來甚受男長者聽眾歡迎，甚至被稱為「阿伯殺手」。（IG@staceylongting）

現年44歲的龍婷一向甚受男性長者聽眾歡迎，故有「阿伯殺手」稱號，報道指李龍基與龍婷在一個宴會上同場，李龍基原本坐在一角悶悶不樂，但見到龍婷現身後即時變得生猛，活力十足地上前與龍婷「咬耳仔」聊天，甚至拿出手機分享內容，雙方談得投契，李龍基則情不自禁地伸手攬著女方雙肩，龍婷則笑意盈盈，明顯相當受落。

李龍基與黃青霞曾經頻頻一起亮相，愛得高調，但女方出獄後沒有公開露面，李龍基亦表示會低調處理感情事。（IG圖片）

報道刊出後，李龍基回應傳媒查詢時否認與龍婷有親密關係，強調跟對方只見過兩次面，指被拍的場合是11月8日的飯局，質疑為何現在才刊出，又指當晚因有人在唱歌，他與龍婷聊天時，因對方說話細聲，所以會間中把耳朵趨近細聽，認為該名記者是趁機拍攝成兩人狀似親密對話，形容這種做「真係好可悲！咁嘅大周刊都可以亂作一通」，直斥對方為了銷量而作故仔是「可悲可悲！」對於被指「冧龍婷」，李龍基強調跟對方只見過兩次面，又否認攬實」對方，「當晚咁多人喺度，點可以攬實啊？同埋冧佢呢，真係當我色狼啊」。他指自己亦認識當晚在場的記者，怒斥對方為博銷量無所不用其極「冇晒底線、冇晒良心，真係可悲可悲！」。

不過，王青霞出獄後「無影」，惹來諸多揣測，更有傳王青霞與內地丈夫並未離婚，且育有一名18歲兒子，所以她無法再婚。李龍基未有正面回應種種傳聞，僅指未婚妻正忙於替父親打理家族生意，但未有透露生意性質，而且以「老婆」去稱呼王青霞，強調兩人真心是相愛，感情從沒變，但現時想低調處理感情事。