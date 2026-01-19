75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。

李龍基與王青霞的「爺孫戀」愛得高調，分手後仍受到廣泛關注。（網上圖片）

不過，「導遊哥哥」在最新影片再爆料，更稱呼李龍基做「基伯」，直斥他是「玩家」，又形容他是「霞姐殺手」，因其第二任妻子亦叫「阿霞」。「導遊哥哥」在影片中分享一張疑似有男女名字及證件號碼的截圖，男子名叫「李浩基」，女子則是「卓X霞」，兩人於1998年3月12日結婚，業務狀態清楚列明為「辦結」，這是李龍基的結婚證明。

「導遊哥哥」指李龍基原名叫「李浩基」，而他與第二任太太在內地結婚，至今一直未有辦理離婚手續，如果想與王青霞再婚，便應在香港辦理好離婚手續，再帶備相關文件到內地通知民政局，辦理回復單身的手續，但他在內地婚姻仍生效下，卻口口聲聲說會迎王青霞，質疑是講大話，從來無心娶對方，故揶揄李龍基是「失德基」、「大話基」。換言之，李龍基與王青霞各自都未離婚，疑在「你瞞我瞞」下高調相戀，最終分手收場。

李龍基與王青霞被指各自瞞婚，根本不可能結婚。（網上圖片）

李龍基與王青霞分手後，被網民嘲笑是「渣男」、「計算基」，而他曾受訪澄清自己對王付出感情與金錢，更因為對方被捕事件，自己亦因為被指隱瞞而要簽守行為2年，認為自己是受到「老屈文化」所害。至於李龍基曾擁有的7層樓，他表示自己為了王青霞而離婚，因而將7層樓轉予前妻名下，即他沒有把樓給予王青霞。

據維基百科資料，李龍基本名「李浩基」，但李龍基於2018年接受《明報周刊》訪問時報稱自己真名叫「李洪基」，加入娛樂圈時由前任經理人梁泊濤（Pato）替他改名「李龍基」，因這個藝名叫起來更響亮，如今這個名字的確響遍網絡。