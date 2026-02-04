75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢

李龍基 & Chris Wong

被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。

廣告 廣告

李龍基被傳媒影到完成工作後，獨自揸車返回「貨倉屋」，新居附近遍佈大型貨倉及重型車停車場，可以話係人影到冇個。有指昔日與王青霞嘅700呎新界村屋愛巢，除咗有天台，更有特別設立畫室。

李龍基喺接受傳媒訪問時，被問到係咪搬離愛巢而搬入貨倉屋，佢就表示自己現時身在之前位於珠海中山嘅單位，而嗰個貨倉屋就係朋友嘅宿舍及落腳點，由於每次返香港都要住酒店，由於價錢貴嘅問題，朋友就提議佢喺貨倉屋落腳。而現時李龍基對於回香港定居或過年，佢都未有諗法，要睇之後情況。由於王青霞嘅公司花咗唔少錢，唔少人聯想到因此要住「貨倉屋」，李龍基就慨嘆話係花咗很多錢，不過未至於要住貨倉屋。

李龍基演唱會海報

72歲李龍基&36歲女友Chris Wong

李龍基 & 女友Chris Wong

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！