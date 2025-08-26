75歲生日｜小朋友齊齊向田叔叔祝福致謝 親手製作小禮物表達心意

立法會議員田北辰先生，自資籌辦「田叔叔英語閱讀計劃」進入6週年，今日（8月26日）正是他75歲生辰！一眾參與「田叔叔英語閱讀計劃」的小朋友趁這機會向田叔叔致謝及祝田叔叔生日快樂，他們更精心製作了「生日蛋糕」送給田叔叔，場面十分溫馨！

「生日蛋糕」內原來是小朋友祝田叔叔生日快樂的相片。

8孫外公身體力行實踐家庭教育

田叔叔是8孫外公，他一直心繫幼兒英語教育，並認為品格教育同樣重要。他常與外孫們參與社區活動，身體力行了解民生需要。田北辰先生不僅是孫仔孫女心中的外公，更是親自講故事的「田叔叔」。田叔叔陪伴外孫們成長，見證了他對家庭教育的重視，也為外孫們留下深刻的教育啟發。

田叔叔現在是8孫外公！（圖片來源：田北辰 Michael Tien Facebook）

田叔叔陪伴孫仔孫女成長。（圖片來源：田北辰 Michael Tien Facebook）

親力親為 以幫助基層兒童為己任

田叔叔花盡心思，親力親為設計英文故事書內容、舉辦講故事劇場，甚至親自送書給小朋友、教導小朋友英文發音，他希望從而可提升幼兒對學習英文的興趣，讓他們自小打好英文根基。

家長心聲：衷心感謝田叔叔無私奉獻

在田叔叔75歲生日之際，「田叔叔英語閱讀計劃」受惠小朋友的家長們亦衷心感謝田叔叔無私奉獻與愛心。「田叔叔英語閱讀計劃」為小朋友打開了英語閱讀的奇妙之門，啟發幼兒學習興趣。家長們祝田叔叔生日快樂，願田叔叔健康長壽，幸福美滿，繼續為孩子們帶來歡樂與知識！

家長們向田叔叔表達由衷謝意。

小朋友在生日咭上寫上祝福。

小朋友十分用心地書寫心聲。

生日咭集合小朋友們的愛和祝福！

「田叔叔英語閱讀計劃」受惠小朋友祝田叔叔生日快樂

2025-26「田叔叔英語閱讀計劃」接受申請！

2025-26「田叔叔英語閱讀計劃」接受申請！計劃歷屆參與學童累積多達120,000多個家庭，本年度火速已有接近4,000家庭登記，現時秘書處正核對報名人士資格，只要於2025年9月於香港入讀K1之學童即可登記參加，本年度名額15,000個。如欲了解計劃詳情，請瀏覽「田叔叔英語閱讀計劃」Facebook帖文、WhatsApp62011156或致電34262761秘書處查詢。

立即登記

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁