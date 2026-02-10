75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約 形容冇底薪似被老公冷落

75歲程可為罕談與TVB改簽「一年一騷」合約心路歷程 形容冇底薪似被老公冷落

75歲TVB資深甘草演員程可為於1972年加入娛樂圈，曾於1983年移民加拿大溫哥華。1996年，程可為回流香港拍劇，多年來曾參與《宮心計》、《怒火街頭2》、《民間傳奇》及《楚留香》等經典劇集，又因經常飾演媽媽或長輩角色被封為「御用阿媽」。程可為於數年前改簽「一年一騷」合約，直至2023年離巢；最近，程可為接受訪問時罕談與TVB合約轉型嘅心路歷程，笑言自己由長工變散工，形容失去底薪嘅感覺似「老公唔畀家用」。

廣告 廣告

程可為回憶數年前改簽「一年一騷」合約時，坦言一開始頗不適應，冇底薪就好似冇咗個扶手柄，又打趣地比指，似係年紀大咗，被老公冷落、遺棄自己一樣，既無奈又心酸。不過，程可為好快調整心態，學會喺變化中尋找自在，釋懷一切，表示雖然收入唔穩定，但多勞多得，反而舒服啲，而且唔需要場場擔大戲，亦可以延長壽命。

過往，程可為被指係「隱形富婆」，不時出入有「富豪飯堂」之稱嘅「福臨門」，又曾於設有戶外花園嘅豪宅設宴。對此，程可為曾否認係富婆，當時佢就表示如果係就唔使喺TVB捱，指自己只不過係一個喜歡享受嘅人，又因年輕嗰陣識儲蓄，而宜家嘅主要洗費都係來自過往積蓄；另外，程可為年輕時賺到錢就會買樓花，再轉手獲利，高峰期曾於加拿大曾擁有6間連地嘅房屋，生活無憂，直言如果後生嗰陣鍾意玩又花費，老咗無依靠就論盡。去年，程可為現身中環為TVB宣傳《新聞女王2》，穿上中式黑色套裝配襯綠色頸鏈及大大粒戒指，其私伙珠寶價值十多萬。程可為表示覺得當日打扮黑鼆鼆，因此要襯啲首飾先會有貴氣，同時係尊重場合，佢亦透露細佬從事珠寶相關代理行業，送畀程可為一套歐洲培養嘅玉石。

至於其保養心得，程可為曾分享重點在於生活習慣與堅持，表示自己特別愛上等普洱茶，去油、通血管；多年來恪守「過午不食」嘅習慣，若無應酬，晚餐通常只飲茶或食少量蔬菜，晚上盡量空肚，笑指人一生食得嘅嘢有個額，食晒就要走，因此留啲quota畀自己長壽啲。

程可為IG

程可為IG

程可為IG

程可為IG

程可為IG

程可為IG

《宮心計》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！