【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）

759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！

*優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。

*收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。

日期：即日起至2025/12/21

地點：759阿信屋分店

