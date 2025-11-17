【759阿信屋】Visa消費滿$180 即送$18禮券（即日起至28/12）

由即日起至12月28日，逢星期五、六、日及公眾假期，759阿信屋會員憑Visa 信用卡消費折實滿$180，即送$18禮券，可於下次消費使用！

按此下載全新Yahoo APP，即時睇盡759阿信屋限時優惠、至抵貨品！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/12/28（只適用於星期五、六、日及公眾假期）

地點：759阿信屋分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso