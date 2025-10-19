不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
【759阿信屋】今期熱選（19/10-23/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，759阿信屋蝦滑/墨魚滑 $45/2件、HAITAI蜂蜜牛油薯片 $18.9/2件、Ernst Ludwig德國獅子酒莊雷司令白酒/Peter Weinbach德國甜白酒 $99/2件、麵之砂押美味蕎麥麵/烏冬麵/素麵 $21.9/2件！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/10/23
地點：759阿信屋分店
＝＝＝＝＝＝＝
