每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
【759阿信屋】今期熱選（08/10-12/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Namyang法式特級即溶咖啡20P $25.8/件、Golden Lion泰國金牌米粉/金獅牌粿條$21.9/2件、Sajo 名品石首魚韓式關東煮魚肉 $28.9/2件、PONTO 冷凍香酥/小麥抓餅 $35/2件！
按此下載全新Yahoo APP，即時睇盡759阿信屋限時優惠、至抵貨品！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/10/12
地點：759阿信屋分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 16 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對
國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。BossMind ・ 1 天前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 21 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甲骨文股價大跌 有報導稱其雲計算業務利潤率低於預期
【彭博】— 甲骨文公司股價周二大跌，之前有一則報導稱，這家軟件開發商雲計算業務的利潤率低於華爾街許多人的預期。Bloomberg ・ 7 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 21 小時前
荃灣蜜雪冰城與Donki雪糕大腸菌群超標 食安中心勒令停售
香港食物安全中心於10月6日公佈，兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。食安中心指，涉事樣本結果顯示菌群水平未達法定標準，已立即下令停售相關產品，並要求商戶清理及加強衛生。Yahoo Food ・ 18 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜減息周期重啟！銀行減P幫到幾多?
在市場對《施政報告》托市措施的期望落空後，焦點便轉向了利率走勢 。美國聯儲局在2025年第六次議息會議後，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率下調至4厘至4.25厘的區間，這也是今年首次重啟減息周期 。消息一出，本港主要銀行雖有跟隨，但步伐卻未能完全一致 。Yahoo 地產 ・ 1 天前