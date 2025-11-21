【759阿信屋】今期熱選（21/11-25/11）

iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有Black Friday優惠，今次指定Supplement可享8折優惠，部分產品更低至6折，同時還有指定信用卡優惠，新會員首次下單更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！

Yahoo Food ・ 1 小時前