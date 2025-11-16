黑色星期五優惠大合集！
【759阿信屋】今期熱選（16/11-20/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，奧本製粉熱香餅粉600g $16.9/件、善字魚肉細腸10P $38.9/2件、北冰洋格陵蘭比目魚扒 $110/2件、Chateau Bois Chan優質波爾多紅酒/Ch. Haut Plantey梅鐸紅酒 $149/2支！
按此下載全新Yahoo APP，即時睇盡759阿信屋限時優惠、至抵貨品！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/11/20
地點：759阿信屋分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【百佳】快閃特賣場 全場精選產品低至2折
百佳青衣長發廣場店特設快閃特賣場，全場精選產品低至2折，數量有限，售完即止！超抵產品包括佳之選少鹽開心果 $3/包、思高超強力清潔海綿百潔布 $3/個、金御膳海螺粒罐頭 $9/罐、紡優美5合1洗衣心心珠（20粒裝）$30/袋，仲有更多驚喜優惠等你發掘！YAHOO著數 ・ 23 小時前
享慢煮意Fast Gourmet「時令大閘蟹八道菜盛宴」買一送一！人均$2XX起食珍寶帶子配魚子醬/火焰甲羅燒鮑魚｜Black Friday優惠2025
位於尖沙咀的享慢煮意Fast Gourmet推出大閘蟹套餐及下午茶套餐優惠，各自均享買一送一！時令大閘蟹八道菜盛宴人均低至$298起，即可品嚐紫蘇鹽焗大閘蟹、蟹籽櫻花蝦沙律、爆漿鱈場蟹膏流心牛角包、香煎北海道珍寶帶子配魚子醬等八道精緻菜式，極具誠意！而魚子醬雙子塔下午茶人均則$244起，即可食到多款心思鹹甜點如魚子醬配北海道珍寶帶子、法式鴨肝醬千層酥、法式焦糖燉蛋等；另加魚子醬海鮮塔和一款招牌流心牛角包，Cp值甚高！11月14日下午六點在KKday限時搶購，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
雙11優惠2025｜自助餐突發$111/位！富麗敦海洋公園酒店自助餐 歎巨型魚生丼飯、炭香爐端燒、沖繩咖喱豬肋條
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！最近更帶來兩大高性價比美味選擇：「日本秋季慶典：品味秋日盛宴」自助晚餐是一場舌尖上的東瀛之旅，巨型魚生丼飯、三文魚子拖羅蓉手卷及魚子醬松葉蟹肉手卷等非常鮮美。11月11日晚上8點於Klook推出快閃$111/位優惠，大家可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 4 小時前
全運會｜52.89秒！何詩蓓100米自由泳輕鬆封后 個人今屆第二金 港隊今屆第五金
何詩蓓勇奪全運會個人第2金！香港女飛魚何詩蓓（Siobhan）周六晚上出戰女子100米自由泳決賽，以52秒89由頭帶到尾，繼200米自由泳之後，再度登上全運會頒獎台最高點，這亦是港隊今屆第5面金牌。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
雙11優惠2025｜旺角康得思酒店自助餐買一送一 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐買一送一 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、韓式部隊鍋
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。自助晚餐突發在Klook推出超值優惠，買一送一後人均僅需$443起，性價比超高！而同一時間，酒店也推出「國際美饌自助午餐」，以及「國際美饌自助早午餐」買一送一優惠，前者$269起，後者只需$427起，即可任食海鮮美食，即看內文詳情！Yahoo Food ・ 3 小時前
紅磡都會海逸酒店自助餐第二位$11優惠！人均$293起食芒果拿破崙、薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹
位於紅磡的都會海逸酒店在Klook推出自助餐優惠，國際美食自助午餐第二位只需加$11，人均$293起，即可任食即開生蠔、雪花蟹腳、芒果拿破崙等國際美饌；至於【蟹香凝珍】冬日自助晚餐同樣都有第二位$11優惠，人均低至$467，即可品嚐薑蔥松葉蟹腳、泰式羅勒葉炒麵包蟹、燒松葉蟹肉伴甜蕃薯等暖心蟹饗，一眾蟹控及海鮮控不能錯過！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發雙球華夫筒買一送一！每個只需$42 包自選2球雪糕！
甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在Klook推雙球華夫筒買一送一，每人只需$42，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！Yahoo Food ・ 4 小時前
【一田】挑戰特價 美國安格斯牛小排77折（即日起至20/11）
今期一田超市挑戰特價有美國安格斯牛小排、文昌皇雞、一田獨家日本金時番薯等食材。想兼顧營養，仲有麒麟乳酸菌飲品同超高蛋白質嘅ISEY SKYR冰島乳酪！YAHOO著數 ・ 23 小時前
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用
又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時54折優惠，折後人均只需$131即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！Yahoo Food ・ 4 小時前
【一幻拉麵】指定拉麵、小食 買一送一（即日起至優惠結束）
一幻最新推出升級版買一送一優惠，現凡於全線分店堂食，即可自由揀選 2款定價 $88 或以下之拉麵，五款指定小食、可樂和波子汽水，均可享買一送一優惠！YAHOO著數 ・ 19 小時前
居里點解著Kobe鞋？ 佢賽後咁講！
【Now Sports】金州勇士主將史提芬居里，對聖安東尼奧馬刺一役轟入49分，表現又再一次震撼支持者眼球。至於他熱身時穿上高比拜仁的專屬戰鞋，在剛剛與球鞋贊助商分手後，便立即改著其他牌子球鞋，惹來了揣測。史提芬居里（Stephen Curry）周四與球鞋贊助商UA分道揚鏢，而他的專屬品牌也隨其一起離開，之後會成為他的產業標記，而就在「分手」後第2日，咖喱立即在球賽開始前的熱身階段，著上一剔牌的Kobe專屬球鞋，是否意味着他已心有所屬？史提芬居里賽後就解釋，他是希望向逝世的Kobe及其女兒Gigi致敬，所以熱身時決定穿上他的球鞋，而同時強調，自己在球鞋贊助上，仍然是自由身，沒有任何商業交易達成。兩年前，咖喱與UA簽下終身合作協議，但周四的決定，令到外界震驚，有傳UA方面希望重新注視主線品牌，而非像Curry品牌的副線上，主要原因是業績下降，以挽回頹勢。不過，當與咖喱分手消息證實後，UA股價大跌超過7成，這一步是否真的行得通，相信球迷心裏有數。now.com 體育 ・ 12 小時前
中國籲國民暫停日本旅遊 多家航空公司：機票可免費退改
中國外交部和中國駐日本使領館周五（14 日）就中國公民前往日本發布鄭重提醒，國航 (0753.HK) 、南航 (600029.SS) 、東航 (600115.SS) 三家航空公司周六隨即公布涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在 12 月 31 日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。鉅亨網 ・ 7 小時前
大生精選零食 $22/2件、Donki會員11月優惠｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 19 小時前
全運會預告｜周日好戲碼 張家朗蔡俊彥啟德主場爭金 李思穎出戰麥迪遜賽
千呼萬喚始出來，第15屆全運會踏入最後階段，兩屆奧運金牌、男子花劍好手張家朗及應屆世錦賽冠軍蔡俊彥將於周日(11月16日)登場，在啟德體藝館挑戰群雄...Yahoo 體育 ・ 2 小時前