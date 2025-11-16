【759阿信屋】今期熱選（16/11-20/11）

【Now Sports】金州勇士主將史提芬居里，對聖安東尼奧馬刺一役轟入49分，表現又再一次震撼支持者眼球。至於他熱身時穿上高比拜仁的專屬戰鞋，在剛剛與球鞋贊助商分手後，便立即改著其他牌子球鞋，惹來了揣測。史提芬居里（Stephen Curry）周四與球鞋贊助商UA分道揚鏢，而他的專屬品牌也隨其一起離開，之後會成為他的產業標記，而就在「分手」後第2日，咖喱立即在球賽開始前的熱身階段，著上一剔牌的Kobe專屬球鞋，是否意味着他已心有所屬？史提芬居里賽後就解釋，他是希望向逝世的Kobe及其女兒Gigi致敬，所以熱身時決定穿上他的球鞋，而同時強調，自己在球鞋贊助上，仍然是自由身，沒有任何商業交易達成。兩年前，咖喱與UA簽下終身合作協議，但周四的決定，令到外界震驚，有傳UA方面希望重新注視主線品牌，而非像Curry品牌的副線上，主要原因是業績下降，以挽回頹勢。不過，當與咖喱分手消息證實後，UA股價大跌超過7成，這一步是否真的行得通，相信球迷心裏有數。

now.com 體育 ・ 12 小時前