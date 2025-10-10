【759阿信屋】今期熱選（10/10-14/10）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Chateau Haut Grignon法國歐格尼莊園紅酒 $199/2件、Oliveta特級初榨橄欖油1L $89/件、森永小枝朱古力 $26.9/2件、日清拉王碗麵 $33.9/2件、Chateau Cap L'Ousteau上梅鐸紅酒 $159/2件！

日期：即日起至2025/10/14

地點：759阿信屋分店

