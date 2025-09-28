【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）

759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！

由即日起至10月4日，會員凡購物及Like 759阿信屋Facebook/Instagram/Threads貼文，即送信仔壓縮木漿海綿一個。

日期：只限2025/09/28

地點：沙田希爾頓中心3樓1號舖

