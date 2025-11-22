【759阿信屋】今期熱選（22/11-26/11）

【Now Sports】沙迪奧文尼承認，球場以外跟前利物浦隊友沙拿關係並不密切，但對般尼的那次衝突後，兩人坦承相對，關係反有改善，但他也指出沙拿確實向他承認，會為了想入球而「獨食」。沙迪奧文尼（Sadio Mane）說：「我是個沉默寡言的人，但對隊中所有人都很友善，我認為沙拿（Mohamed Salah）也是個好人，我想你在球場上也看到，他有時會傳球給我，有時卻不會，只有費明奴會不時傳球給我。」這名現時已轉會至艾拿素的塞內加爾國腳續說：「還記得那場對般尼的比賽，我真的非常非常憤怒，因為當他應該傳球給我時，他沒有這樣做。他翌日想找我談，但他不知怎麼說，他以為我還在生他的氣，因為那晚我們各自回家後，就沒有再碰面，他說：『可談一下嗎？』我說：『好的，沒問題。』他說：『你以為我不想傳球給你嗎？我沒有入球，是費明奴建功，但即使我取得控球，我也沒想過或看到你要傳球，我只想射門，沒有針對你，坦白說，如我可以傳球給你或看到你的話，我是會這樣做。』我說：『別擔心，已經過去，我憤怒是因為以你的質量，你是可以更多傳球給我。』」「我認為自那天起，我們變得更加親密，但衝突還是時會發生，對我來說，那不是針對個人，

