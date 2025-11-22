張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
【759阿信屋】今期熱選（22/11-26/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，俊味牌急凍水晶蝦餃 $54.9/2件、麵之砂押美味蕎麥麵/烏冬麵/素麵 $29.9/3件、Tres Palacios智利紅酒 $189/2件、ORION薯片 $16.5/2件、Tres Palacios Cholqui紅酒 $189/件！
按此下載全新Yahoo APP，即時睇盡759阿信屋限時優惠、至抵貨品！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/11/26
地點：759阿信屋分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【惠康】係癲價 澳洲/紐西蘭牛油果 $22.5/4個（即日起至27/11）
惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、南非筒裝高甜珍寶藍桑子、韓國富有柿、蘇格蘭牛仔骨、美國尊遜香腸、金鳳泰國頂級香米、出前一丁即食麵、淘大急凍點心、益力多活性乳酸菌飲品、嘉頓餅乾、可口可樂汽水、朝日4罐大罐裝啤酒、刀嘜純正花生油、鈣思寶豆奶同埋維達4D立體壓花4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 8 小時前
【譚仔三哥米線】三哥全新常餐 嘟八達通買一送一（21/11-04/12）
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【百佳】限時佳搶 南非鮮橙5個裝 $19/袋（即日起至23/11）
百佳超抵搶手價優惠只限今個週末！今期超抵優惠有SELECT 佳之選南非鮮橙5個裝 $19/袋、刀嘜純正花生油900毫升4支裝 $98/排、維他原味/低糖/零糖/鴨屎香檸檬茶/菊花茶250毫升6包裝 $42/3排！YAHOO著數 ・ 1 天前
「瑧爾」今公布第2張價單涉及33伙 折實524.4萬元入場
新世界發展(00017.HK)全新西九高鐵藝文商圈的型格地標項目「AUSTIN BOHEMIAN 瑧爾」今日公布第2張價單,涉及33伙,以150天即供付款計劃計算,提供最高折扣20%計算,折實售價由524.4萬港元起,折實呎價由2.0979萬港元起,仍比同區二手盤有所折讓。2號價單詳情︰-包括20伙1房戶、2伙1房連天台戶、10伙2房梗廚戶、1伙2房梗廚連天台戶-實用面積:249-380平方呎-價單定價:655.5-1271萬港元-價單呎價:2.6224萬港元至3.3447萬港元-折實售價:524.4-1016.8萬港元-折實呎價:2.0979萬港至2.6758萬港元2號價單中,20伙標準1房全數折實售價低於600萬港元,8伙2房折實售價低於900萬港元。展銷廳及示範單位今日正式開放予公眾參觀,時間為11am至8pm,最快下周開售。定價平均呎價為2.8573萬港元,總值約2.79億港元;折實平均呎價為2.2857萬港元,總值約2.23億港元。如買方或(如適用)其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買同一樓層之A,B及C單位,可享「瑧爾.至尊高鐵圈層購優惠」,買方可獲額外30萬港元折扣。 (infocast ・ 2 小時前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普取消巴西關稅 全球咖啡期貨跳水
根據《路透》報導，國際咖啡價格周五 (21 日) 大幅走跌，此前美國總統特朗普宣布取消對巴西農產品的 40% 進口關稅，其中包括咖啡與可可，引發市場價格迅速回落。美國消費者對高食品價格的抱怨持續升溫，成為特朗普近來調整貿易政策的主要壓力來源。鉅亨網 ・ 22 小時前
【永安百貨】$11激筍換購優惠（即日起至04/12）
即日起至2025年12月4日，永安百貨進行十一月購物賞，Wing On Rewards會員凡購物滿指定金額，尊享高達8倍Wing On Rewards積分！同時，凡於指定部門即日累積購物淨額滿$300或以上，即可以$11換購指定貨品，仲有指定貨品尊享買1送1，以及精選運動用品低至6折！而於男女戶外服飾部即日單壹購買指定貨品(專櫃及寄銷貨品除外)淨額每滿$600，更可以半價換購指定貨品乙件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
近日有網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有冇人都會將M記早餐啲包點熱朱古力食」，一句看似隨意的疑問，竟瞬間引起網民熱烈討論。不少人對此獨特的食法感到震驚、困惑，甚至憤慨，亦有人保持開放態度，認為如果好味可以一試。帖文更引起不少網民分享各自的獨家食法。Yahoo Food ・ 1 天前
粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
細個時跟家人去酒樓食飯，成日都好想點粟米魚肚羮，但總會被家大人阻止，話自己在家隨時也可以做到。既然如此，又即管試試在家炮製粟米魚肚羮，原來又的確比預期簡單，只要把魚肚浸一會，再汆水去腥味，然後用清湯將魚肚煮十分鐘左右入味，才加入忌廉粟米和鮮粟米，切記不要一開始便全部倒入煲中一起煮，最後撒點胡椒粉和麻油便很香，即睇如何製作粟米魚肚羮：Yahoo Food ・ 1 天前
急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟｜Yahoo
醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限22/11）
萬寧今日出位價AHC醫美眼部逆齡套裝、醫美逆齡活膚面霜、醫美逆齡活膚全面眼霜、醫美逆齡活膚精華低至$179/件；含抗老4型胜肽撫平全面乾燥細紋；100%仿人體膠原蛋白，提升肌膚彈性，有效緊實肌膚。YAHOO著數 ・ 7 小時前
維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名
【Now新聞台】維港渡海泳開賽，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里，到尖沙咀星光大道。有選手出發前指，是特地來港旅遊，參與賽事。上海旅客許先生：「挺激動的，因為這次是第二次來香港游泳了，第一次是水試的時候，這次又來泳了反正就很開心，反正應該也沒有其他的機會，可以在維港游。」渡海泳選手Frank：「看了一下水溫17度，所以穿了膠衣，穿了防寒膠衣，應該沒有問題。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
文尼：沙拿會為入波而貪功
【Now Sports】沙迪奧文尼承認，球場以外跟前利物浦隊友沙拿關係並不密切，但對般尼的那次衝突後，兩人坦承相對，關係反有改善，但他也指出沙拿確實向他承認，會為了想入球而「獨食」。沙迪奧文尼（Sadio Mane）說：「我是個沉默寡言的人，但對隊中所有人都很友善，我認為沙拿（Mohamed Salah）也是個好人，我想你在球場上也看到，他有時會傳球給我，有時卻不會，只有費明奴會不時傳球給我。」這名現時已轉會至艾拿素的塞內加爾國腳續說：「還記得那場對般尼的比賽，我真的非常非常憤怒，因為當他應該傳球給我時，他沒有這樣做。他翌日想找我談，但他不知怎麼說，他以為我還在生他的氣，因為那晚我們各自回家後，就沒有再碰面，他說：『可談一下嗎？』我說：『好的，沒問題。』他說：『你以為我不想傳球給你嗎？我沒有入球，是費明奴建功，但即使我取得控球，我也沒想過或看到你要傳球，我只想射門，沒有針對你，坦白說，如我可以傳球給你或看到你的話，我是會這樣做。』我說：『別擔心，已經過去，我憤怒是因為以你的質量，你是可以更多傳球給我。』」「我認為自那天起，我們變得更加親密，但衝突還是時會發生，對我來說，那不是針對個人，now.com 體育 ・ 10 小時前
西班牙6年來首闖台盃4強
【Now Sports】意大利缺少冼拿情況下殺入台維斯盃4強，西班牙缺少艾卡拿斯情況下，一樣做得到。世界排名第1球手艾卡拿斯於周二宣佈因右腿筋傷被逼退出西班牙大軍，而球隊來到8強面對捷克，先派出卡蘭奴貝斯達出戰文錫，力戰下輸5:7及6:4。西班牙餘下兩仗非勝不可。緊接由蒙拿出戰今年美國公開賽8強份子利希加，蒙拿不辱使命贏6:3及6:4，為西班牙場數扳平1:1。最終格羅拿斯及馬天尼斯的雙打組合，以7:6（10:8）及7:6（10:8）險勝文錫及馬查克的組合，西班牙得以反勝2:1。這是西班牙自2019年贏得賽事錦標以來，首度晉身4強，其周六4強對手為阿根廷或德國。至於意大利與比利時周五率先爭入決賽。now.com 體育 ・ 1 天前
阿摩廉證實錫斯高休戰數周
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉確認，前鋒錫斯高的膝傷並不嚴重，仍需要休戰數星期。阿摩廉在周五的記者會上，確認這個消息，22歲的錫斯高（Benjamin Sesko）是在國際賽期前的比賽，即曼聯賽和熱刺2:2的比賽受膝傷，並因此錯過代表斯洛文尼亞出戰世界盃外圍賽。阿摩廉表示，最初得悉錫斯高涉及膝部令人憂心，但如今情況樂觀：「他將要休戰數星期，我不知要多久，但並不嚴重。他正康復，感覺好些，所以在數星期後，我預計會擁有Ben在陣」錫斯高今年 8 月以 7400 萬鎊的轉會費，從萊比錫加盟曼聯，阿摩廉預計在非洲國家盃開賽（12月21日），當安保姆、阿麥迪亞路及馬沙拿維為所屬國家服役時，錫斯高已可候命。now.com 體育 ・ 14 小時前
Black Friday優惠2025｜太子酒店SAVVY自助餐買1送1再88折！人均$174起任食波士頓龍蝦/帝王蟹/鐵板鴨肝
太子酒店SAVVY極尚海陸自助餐帶來買一送一，輸入優惠碼【SAVVY88】再88折震撼優惠！無論想享受晚市燒烤自助餐的豪華海陸陣容，還是週末早午餐的悠閒異國風味，由帝王蟹、鐵板鴨肝，到烤焗黑豚肉，再來一系列泰式甜品，能以超抵價錢食到，即睇兩大精選時段優惠，鎖定屬於海鮮控與燒烤愛好者的嘗味好機會！提提大家，優惠在11月18日中午12點於KKday準時開搶，感興趣就mark定時間啦！Yahoo Food ・ 10 小時前
新聞女王2｜佘詩曼藉媽媽生日公開深情告白 提醒珍惜愛你的人
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情甚好，自5歲時父親因交通意外不幸離世，佘媽媽獨力養大3名子女，因此佘詩曼入行後努力工作賺錢令媽媽可以享清福，而就算工作多忙，都會抽時間陪媽媽。日前，佘詩曼幫媽媽慶祝生日，並於社交平台公開向媽媽深情告白。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 6 小時前