【759阿信屋】限定優惠 MARUTAI袋裝湯麵 會員77折實價 $15.3/件（即日起至優惠結束）

MARUTAI袋裝湯麵系列合輯有好多唔同口味任君選擇！759阿信屋推出限定優惠，會員77折實價只需要$15.3/件，每一款都係滋味十足！期間限定款福岡魚介豚骨湯沾麵，100%使用福岡縣產「Ra-mugi」小麥製成，口感順滑，中粗細適中。湯頭以豬骨精華為主，混合咗鰹魚片、飛魚湯、鯖魚片等海鮮精華以及芳香蔬菜，淋上醬汁，更能充分展現魚粉嘅鮮味同香氣！

日期：即日起至優惠結束

地點：759阿信屋分店

