【759阿信屋】今期熱選（08/11-12/11）

一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！

Yahoo Style HK ・ 1 天前