【759阿信屋】今期熱選（17/11-21/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，東洋水產正麵碗麵$33.9/2件、桃哈多一口脆薯格/一口脆薯圈/波浪薯脆 $17.8/3件、OREO朱古力批 $29.9/2件、伊藤園綠茶/檸檬茶 $15.9/2件！
日期：即日起至2025/11/21
地點：759阿信屋分店
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜美麗華酒店璀璨節慶自助餐買一送一！人均低至$293食帝皇蟹肉伴蕃茄、碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌、干邑牛油香蒜扒海蝦
聖誕臨近，位於尖沙咀的美麗華酒店推出自助餐買一送一優惠，人均低至$293起，食客即可任食龍蝦鉗、紐西蘭半殼青口、火炙和牛伴蟹籽壽司等美食，配搭多款熱葷如干邑牛油香蒜扒海蝦、碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌等，還有聖誕經典如燒火雞配燴栗子等，極有誠意！一眾海鮮控、節慶美食愛好者不能錯過！11月17日中午十二點在KKday快閃搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 7 小時前
複製Labubu奇蹟？美國玩具巨頭集體「盲盒化」衝耶誕商機
一場由「驚喜」驅動的零售競爭正在全球玩具市場上演。隨著收藏品類別的盲盒玩具人氣爆炸，傳統玩具巨頭和零售通路商正卯足全力，將這股「神秘包裝」的熱潮轉化為今年耶誕購物季的銷售武器，市場競爭達到白熱化階段。鉅亨網 ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期熱選（16/11-20/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，奧本製粉熱香餅粉600g $16.9/件、善字魚肉細腸10P $38.9/2件、北冰洋格陵蘭比目魚扒 $110/2件、Chateau Bois Chan優質波爾多紅酒/Ch. Haut Plantey梅鐸紅酒 $149/2支！YAHOO著數 ・ 1 天前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 8 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 揭賣紀念品遭打壓提早停售：香港式文化大革命｜Yahoo
本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。主辦團隊其後安排退款或讓觀眾改購不同票價的周邊紀念品套裝，以支付受影響的工作人員薪金。莊梅岩今日（17日）公布整場風波的時序，披露售賣紀念品一事亦遭打壓。團隊原定 10 月底截止售賣紀念品，但因收到投訴稱「協助製作或銷售《我們最快樂》之紀念品等同對抗政府、散播仇恨」，各合辦單位受到威脅，最終要提早停售紀念品。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日本AEON百貨「因熊出沒，暫停營業」！熊闖入秋田購物中心逾2小時、最終遭捕殺，無人受傷
日本熊患仍然持續，熊出沒地點亦愈來愈猖狂，11月16日就有一隻長約83cm的小熊闖入秋田縣能代市的AEON購物中心，幸好館內客人及工作人員及時疏散，事件中無人受傷，但熊熊最終被麻醉再電擊致死。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
冷鋒迫近明日氣溫跌至 15 度｜美國玩具巨頭集體「盲盒化」｜許紹雄設靈擺滿花籃猶如花海｜11 月 17 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 17 日（星期一）。一道冷鋒正自廣東北部南下，預料會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，本港今晚轉趨多雲，明日明顯轉涼，有一兩陣微雨。市區氣溫會由午夜約 23 度，逐步下降至明晚約 15 度，新界再低一兩度；星期三及星期四市區最低約 14 度，部分新界地區會感到寒冷。本週後期天色好轉，日間非常乾燥，氣溫回升但早上仍清涼，明日最高紫外線指數約為 3 ，強度屬中等。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點
秋高氣爽是登山遠足的好時節，不少港人都登上大東山睇芒草，很多行山愛好者都會帶備行山杖。消費者委員會最近測試了市面上19款可調校長度的行山杖，涵蓋直身柄及T形柄兩種款式，價格由$180至$2,225不等。測試結果中有5款行山杖整表現不錯，最貴及最平的價格相差約9倍！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
《大行》大摩予恒指明年底基本目標27,500點 「牛」情境目標34,700點 籲增持高質科技龍頭股
摩根士丹利發表中國2026年市場策略報告，MSCI中國指數和恒生指數年內迄今均上漲超過30%，使中國成為2025年主要股市中表現最佳的市場之一，這反映了結構性改善。該行料2026年為2025年高回報後的穩定之年，估計指數上漲空間溫和，伴隨著適度的每股盈利增長，以及估值穩定在較高區間，因為中國在全球科技競賽中重新站穩陣腳，且貿易緊張局勢緩解。基本面和主題性個股挑選仍是關鍵，料A股與離岸市場表現相當。AASTOCKS ・ 7 小時前
中港股市｜無懼短期回調 大摩：恒指明年最樂觀見34700點 中金：A股維持超配
中港股市近日雖見回調，但兩地股市均獲大行唱好。摩根士丹利近期發表報告指出，港股在經歷2025年的高回報後，20...BossMind ・ 4 小時前
大閘蟹2025｜原味小聚大閘蟹+龍蝦海鮮蒸氣鍋限量買2送2！人均$269起食大鮑魚／生蠔
大閘蟹季來到，相信各位蟹迷已經開始大吃特吃！而長期有大量捧場客的原味小聚，近日於Klook推出大閘蟹及龍蝦海鮮蒸氣鍋限時買2送2優惠，折後人均最平$269即可食到爆膏大閘蟹、珍寶龍蝦、活大鮑魚、鮮肥生蠔等多款生猛海鮮之外，更有安格斯進口牛、Q彈牛丸王等其他配料，保證大家食得滿足！原味小聚於旺角及觀塘都有分店，非常方便！各位一於趁優惠價，約朋友們去食餐好喇！Yahoo Food ・ 6 小時前