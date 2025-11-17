【759阿信屋】今期熱選（17/11-21/11）

意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。

Yahoo Food ・ 8 小時前