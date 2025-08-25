港大 AI 模型辨識精子受精能力
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。
日前，有網民於社交平台發文PO出劉一飛喺港鐵站坐喺長椅低頭玩手機嘅照片，表示偶遇劉一飛：「搭將軍澳綫嗰陣見到曹總，到將軍澳嗰陣佢準備落車，我問佢係咪曹總，佢話係。」不過，該樓主就話太驚喜反應唔切，只係同劉一飛打招呼，忘記影合照；從照片中看到，劉一飛頭髮比以前稀疏，但精神狀態不俗。
