76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。為《美女廚房》擔任評判嘅名廚周中師傅更意外走紅，拍過不同嘅飲食節目同影視作品。
周中師傅今年已經76歲，身體難免有毛病，2013年就被診斷出患上末期腎衰竭，要在家中自行「洗肚」（腹膜透析）。此後周中仍不時露面，到近年身型清減唔少，相信係同控制飲食有關。
早前有網民分享同周中師傅嘅合照，相中師傅睇落依然精神，而且面露微笑，只係頭髮同招牌粗眉都有啲花白，睇落冇做《美女廚房》嗰陣咁招積，身型亦比當年瘦削啲。
周中透露係發現刷牙時不停手震於是求醫，結果發現腎臟有事，而家已習慣每晚洗肚。周中師傅仍不時現身Viu TV及TVB節目，但喺鏡頭前冇以前咁「牙擦」。
