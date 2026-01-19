76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛

76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道「76歲知名男星受傷！血管爆，他說好慘，自稱自己是……」，片中阿叻展示傷勢，原來是其大腿瘀黑了一大片，看起來相當嚇人！

76歲陳百祥仍有落場踢波，他自爆受傷大膽爆了微絲血管，瘀了一大片分嚇人。（小紅書@香港明星經紀K.C.）

阿叻自稱七十多歲仍像鐵人一樣，完全不介意受傷。（小紅書@香港明星經紀K.C.）

阿叻對腳傷卻處之泰然，淡定地表示：「啲微絲血管爆咗。」稱並無大礙，反指：「唔受傷證明你唔落力……所有運動，受傷最多就係足球，所以足球保險係最貴。」當被問及「沒事吧？」，阿叻即發揮其幽默囂張本色，先說「好慘」，但隨即來個大反轉「70幾歲，成個鐵人咁」，然後哈哈大笑。

廣告 廣告

阿叻直言看淡生死，好友離世就當對多移民。（小紅書@香港明星經紀K.C.）

阿叻早前在另一段影片中暢談生死觀，他稱自己向來很豁達，「生老病死我睇得好開，第一，我上無高堂下無子女，我無乜牽掛；第二，完全生老病死係唯一一樣嘢，你控制唔到」。對於近年許多資深藝人相繼離世，他坦言當對方是移民了，又直言喜歡談論安樂死，「就係你嘅生命握喺你手裏頭，只要我今日唔高興，我咪安樂死囉」。但他強調目前生活很如意，許多東西都在贏，「點死呀？輸吓輸吓先輸死！」，故目前正在盡情享受生活。