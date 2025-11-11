76歲「婚紗女王」苗條身材超驚人！4大凍齡保養法曝光：吃飽睡飽就是最好的醫美

有「婚紗女王」之稱的時尚設計師Vera Wang（王薇薇）在今年度過76歲生日，雖然年齡漸長，但身體依然硬朗，經常出席時尚活動，也保持精瘦身材。究竟她保持體態的祕訣是什麼？

1.保持運動

Vera Wang的身材雖然相當骨感，但細看就可以發現她依然有肌肉。事實上，Vera Wang從小就學習花式滑冰，還曾經成為職業選手，只是後來選擇進入時尚業，現在將滑冰轉為興趣，空閒時也會去打球、運動，保持讓自己動起來的習慣。

Vera Wang始終保持運動習慣。（圖片來源：IG verawang）

2.健康飲食

雖然身材纖瘦，但Vera Wang曾在社群平台PO出在家用餐的照片，食物擺了滿滿一桌，分量其實並不小。不過，她會挑選原型食物，且儘量不攝取糖分，既能吃飽，又不會造成身體太大負擔。

Vera Wang飲食選擇原型食物，不用拚命節食。（圖片來源：IG verawang）

3.呵護皮膚

Vera Wang分享過自己保養的幾個重點：儘可能不曬太陽，出門也一定會擦防曬霜，呵護肌膚不受陽光傷害。此外，她每天都會擦嬰兒油，讓皮膚可以持續保持滑嫩。

Vera Wang在外一定做好防曬。（圖片來源：IG verawang）

4.放鬆心情

Vera Wang至今仍熱愛她的工作，對時尚的熱情就是她的能量來源！白天保持頭腦運轉不老化，下班後就來一杯伏特加，為忙碌的一天做個舒服的收尾。她也很重視睡眠的品質，每天一定要有充足的休息時間，讓身體可以好好地放鬆、恢復。

