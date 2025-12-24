78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注

78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。

林子祥與葉蒨文前往老字號餐廳品嘗武漢美食，影片上載到小紅書。喺影片中，精神奕奕嘅葉蒨文見到枱面上嘅美食時雙眼發光，顯得非常興奮及食得津津有味；相反坐開隔離嘅林子祥就神情呆滯，只掛住低著頭進食，只係喺葉蒨文提問時先偶爾抬頭回應，二人成明顯對比。

影片出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，紛紛留言關心其身體狀況，例如「希望祥哥身體沒問題，脖子上的斑點有點嚇人」、「年紀大了，高強度巡演還是要多注意休息」、「林子祥臉色這麽黃，是不是肝膽不太好啊」、「老林是暈碳了？」、「舞台上還那麼有勁兒，私下看著好疲憊」及「林爺爺有點吃暈了」等等。

林子祥×葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》

