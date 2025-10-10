79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？

79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品，包括《甜孫爺爺》、《溏心風暴之家好月圓》、《當旺爸爸》等等，更喺《萬千星輝頒獎典禮2008》憑《溏心風暴之家好月圓》甘泰祖一角奪得「最佳男主角」獎項。不過，夏雨自2016年拍畢TVB劇集《溏心風暴3》後便淡出幕前，與太太移居加拿大展開半退休生活。日前，夏雨復出演戲，與米雪、謝雪心等老戲骨合作拍攝短劇《邑城風雲》，亦透露將回內地定居。

夏雨於社交平台發布影片分享近況，夏雨穿上白色Polo衫，襯Cap帽及太陽眼鏡，面色紅潤，精神相當不俗，佢先祝大家「家好月圓」慶中秋，及後透露準備搬到江門居住，唔少網民皆留言表示歡迎。其實，夏雨曾於今年4月時到訪中山，當時佢就表示好喜歡當地嘅寧靜與慢活氛圍，表示有意搵一個好鍾意嘅地方養老。

影片截圖

影片截圖

夏雨

夏雨

夏雨

《溏心風暴》截圖

《溏心風暴之家好月圓》截圖

《溏心風暴3》劇照

