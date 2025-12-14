79歲李家鼎病癒暴瘦20磅 中氣十足現身自爆體重回升：冇退休兩個字

人稱「鼎爺」的79歲藝人李家鼎，今年9月出席活動時自爆因操勞過度而導致暴瘦20磅，又指患上胃炎及血氣不足，需要入院輸血，令人憂心其健康狀況。幸鼎爺昨日（12月13日）現身太古城出席其自家品牌宣傳活動時，雖然體型消瘦，但顯得精神奕奕，而且接受訪問時中氣十足，更透露體重已漸漸回升，他亦沒有打算退休。

李家鼎因操勞過度而導致暴瘦20磅，幸健康已逐漸好轉，體重亦見回升。（小紅書影片截圖）

鼎爺在活動中除了示範下廚，更拿着成品企定定拍照，不時臉露笑容，十分精靈。他表示現時身體狀況不俗，又指過往操勞過度，卻忽視定時飲食的重要，「唔知道食嘢無定時，原來係好緊要。大家都知做我哋呢行，食無定時，瞓無定時，就係因為咁搞到個胃傷咗。不過而家都要定時食藥，體重都重返啲」。

當被問及因操勞而傷了身體，有否被兒子責備時，鼎爺霸氣十足地表示沒有，又指家人早已勸告他不要經常奔波勞碌。至於會考慮退休，鼎爺即時「落閘」，直言「我冇『退休』呢兩個字，因為退休好悶」，又指年輕人自己的世界，「我哋有老人家嘅世界，最緊要唔好畀自己太操勞」。

姜大衛早前在社交平台上載合照，見到李家鼎穿厚厚衣服及戴冷帽，但仍顯得消瘦。（IG@johngor2022）

李家鼎早前亮相TVB台慶，表現得很開心。（YouTube@ TVB (official)截圖）

事實上，鼎爺雖然暴瘦，但近月來已漸見活躍，除了上月出席TVB台慶行catwalk外，早前亦跟姜大衛、肥媽、胡楓及羅樂林合照，姜大衛上載照片到社交平台時，更打趣留言指「這五位後生仔女加埋啱啱400歲」。當時鼎爺身穿厚厚的外套要扣上鈕扣，頭戴灰色冷帽，衣着明顯比其他人厚重，但仍顯得體型消瘦，反觀最新照片的確見到他臉容較飽滿，狀態更佳。