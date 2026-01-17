79歲老婦疑難忍病痛 石蔭邨梯間上吊死亡

【on.cc東網專訊】今日(17日)中午12時27分，執法部門接獲一名男子報案，指其姓吳(79歲)母親離開其位於葵涌石蔭邨勇石樓的住所後失蹤。警員到場搜索，發現吳婦在勇石樓一處梯間以一條綿繩上吊，立即將她解下。

事主獲救時昏迷，由救護車送往仁濟醫院治理後，最終被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，吳婦的死因有待驗屍後確定。消息指，吳婦疑因不堪病痛尋短。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

廣告 廣告

生命熱線： 2382 0000

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

醫管局精神健康專線： 2466 7350

明愛向晴軒： 18288

東華三院芷若園： 18281

「情緒通」熱線： 18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】