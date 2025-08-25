79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」

近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！

楊紹鴻嘅youtube節目，近日搵Joe Junior做嘉賓

電視製作人楊紹鴻嘅youtube節目，近日搵Joe Junior做嘉賓大談半生演藝事業，原來明年就係Joe Junior嘅80大壽兼入行60年。由駐唱歌手做到今時今日，Joe Junior喺訪問中不時對經歷表示感恩。1998年Joe Junior開始拍劇，佢明言唔係要做主角又或者拎獎，目標反而好清晰，「總之TVB咁多個監製，每一個畀兩集我就夠」。唔係演戲科班出身，Joe Junior會睇唔同嘅戲嚟學習，新舊戲喜劇都睇。跑慣江湖自然識生存，但係Joe Junior都試過做足功課都「甩轆」，試過明明讀熟晒個劇本，點知埋位NG咗一兩次，導演走出嚟鬧Joe「有冇睇劇本架？！」。Joe Junior話有演員會反擊，但佢選擇認低威，同對方講「對唔住，今日有少少瞓得唔好」，費事嘈。「你（導演）想威，想喺人面前大聲鬧下我嘛，咪俾你鬧！你叻得去邊啫？遲啲無線咪炒埋你！講咁多做咩啫？」。

Joe Junior

Joe Junior拍劇開工，太太不時喺現場幫佢對稿，阿Joe喺訪問多次盛讚老婆，直情認為係入行最大收穫。Joe Junior多年前喺夜總會唱歌，認識同場表演中國舞、有內在美又有外在美嘅女生，於是同對方傾偈，再發展成情侶，拍拖7年後結婚。相處多年，阿Joe仍然堅信「老婆娶咗返嚟就要錫」嘅道理。