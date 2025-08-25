港大 AI 模型辨識精子受精能力
79歲Joe Junior爆NG一兩次被TVB導演喪鬧 高招處理「叻得去邊啫？遲啲咪炒埋你…」
近年TVB唔少甘草演員都選擇唔續約，而盧宛茵、羅蘭都曾經遇過拍攝時被導演針對或者工時太長嘅情況。甘草唔易做，由歌壇轉戰電視，喺TVB廿幾年嘅Joe Junior（羅利期）都話試過俾導演鬧！
電視製作人楊紹鴻嘅youtube節目，近日搵Joe Junior做嘉賓大談半生演藝事業，原來明年就係Joe Junior嘅80大壽兼入行60年。由駐唱歌手做到今時今日，Joe Junior喺訪問中不時對經歷表示感恩。1998年Joe Junior開始拍劇，佢明言唔係要做主角又或者拎獎，目標反而好清晰，「總之TVB咁多個監製，每一個畀兩集我就夠」。唔係演戲科班出身，Joe Junior會睇唔同嘅戲嚟學習，新舊戲喜劇都睇。跑慣江湖自然識生存，但係Joe Junior都試過做足功課都「甩轆」，試過明明讀熟晒個劇本，點知埋位NG咗一兩次，導演走出嚟鬧Joe「有冇睇劇本架？！」。Joe Junior話有演員會反擊，但佢選擇認低威，同對方講「對唔住，今日有少少瞓得唔好」，費事嘈。「你（導演）想威，想喺人面前大聲鬧下我嘛，咪俾你鬧！你叻得去邊啫？遲啲無線咪炒埋你！講咁多做咩啫？」。
Joe Junior拍劇開工，太太不時喺現場幫佢對稿，阿Joe喺訪問多次盛讚老婆，直情認為係入行最大收穫。Joe Junior多年前喺夜總會唱歌，認識同場表演中國舞、有內在美又有外在美嘅女生，於是同對方傾偈，再發展成情侶，拍拖7年後結婚。相處多年，阿Joe仍然堅信「老婆娶咗返嚟就要錫」嘅道理。
其他人也在看
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
木村拓哉這「暖心舉動」表現國民偶像級品行修養，令人多次愛上、不只顏值的親民魅力
木村拓哉又再發放暖心魅力！繼驚喜突擊 101 歲祖母級粉絲，邀請婆婆坐直升機看演唱會的心願，木村大神再度發功，緊握廚師辛勤工作的手，盡顯大方得體的親民修養！Yahoo Style HK ・ 34 分鐘前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
英國反對「難民酒店」示威浪潮爆衝突 多地現「升旗行動」 極右派聲勢擴大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國多個城市和城鎮在周六爆發大規模示威，反對政府在酒店安置難民。示威者與反種族主義團體爆發對峙，部分地區演變成衝突，警方出動防暴警員及騎警分隔人群，並拘捕多人。據報極右翼政黨和團體亦有參與組織示威，全國多地出現大規模懸掛米字旗和聖喬治旗的「升旗行動」，令右翼聲勢進一步擴大。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【娛事者】電影冰河時期：今年港片票房能否突破1400萬大關？
近年香港電影市道不景，這說話說了近十年，但去年仍有兩部港片票房過億，可是今年情況更嚴峻，迄今八月尾，全年上映的港片數量極少，以往港產片必爭的暑假檔期，到8月14日，才有第一套港片《空心人》上畫，跟着陸續有《毛家》紀錄片和郭富城主演的《無名指》。整個暑假七、八月，就只有三部港片上畫。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 6 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
專訪｜廣東歌掀夜場新熱潮 跨世代追捧 本地DJ組合節拍星期五：潮流一直在循環｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在復古風潮席捲全球的當下，香港的夜生活也悄然發生轉變——西洋電子音樂不再壟斷夜場，廣東歌重新成為舞池焦點。由 INK、波盛、鄒攝組成的本地 DJ 組合「節拍星期五」，自 2023 年起舉辦以廣東話流行曲remix 為主的 Canton disco night，重新演繹一首首經典金曲，喚醒跨世代觀眾的集體回憶與文化認同。從「首首歌都識唱」的親切感，到 Kpop 混搭的驚喜演出，他們打破夜場音樂的既有框架，讓觀眾大呼「真係好正」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」
許靖韻（Angela）近日同潮牌再度crossover，推出周邊，包括型格tee、cap帽、環保袋、手提電風扇等等，實行同fans一齊潮住降溫！日前Angela受品牌邀請，殺入商場舉行活動，Angela未出場，現場已經十分墟冚，數百fans逼到爆棚！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 14 小時前
遊日注意｜日本再有92地擬徵「住宿稅」京都明年起最多加10倍 每人每晚收1萬日圓
為應對絡繹不絕的訪日旅客，日本多個地方政府已實施或計劃實施徵收「住宿稅」。最新有調查顯示，住宿稅覆蓋範圍將持續...BossMind ・ 16 小時前