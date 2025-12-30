8人吃美孚新邨大家樂外賣炒飯及盆菜後食物中毒

【Now新聞台】8人進食美孚新邨大家樂外賣盆菜及炒飯後食物中毒。

受影響的兩個群組共八人，包括四男四女，年齡介乎3至69歲。

衞生防護中心稱，他們分別於本月21日在美孚新邨萬事達廣場大家樂，進食外賣帶子炒飯及盆菜後10至29小時，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中7人已求醫，一名留院患者大便樣本驗出沙門氏菌，全部人現時情況穩定。

調查發現，有關食物在處理過程中，存在交叉污染風險，已指示快餐店暫停供應涉事食物及清潔消毒。

