8年來首位英相訪中 施凱爾：強化英中關係應對變局

（法新社北京29日電） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在北京與中國國家主席習近平會晤時，強調雙方有必要加強雙邊關係，以因應地緣政治變動。

施凱爾是2018年以來首位訪中的英國首相。近期包括他在內，多位西方領袖陸續尋求與北京修好，藉此調整對美依賴。歐洲方面認為川普政府愈發難以預測。

兩人在北京人民大會堂會面，施凱爾在會談中告訴習近平，中國是「全球舞台上舉足輕重角色」。

施凱爾對習近平說：「建立更成熟的雙邊關係至關重要，我們要找出合作機會，也要確保在有分歧的議題上能進行有意義對話。」

習近平同樣強調，在「複雜」國際情勢下，雙方需以「長遠眼光」推動更緊密關係。

習近平對施凱爾說：「不論是維護世界和平與穩定，還是促進兩國經濟發展與民生福祉，中英都需要加強對話與合作。」

他也表示，雙方要邁步向前勢必需要克服困難，但合作將為中英關係開啟「新篇章」。

兩人會後共進午餐。施凱爾與習近平會前已先於上午會晤中國全國人大委員長趙樂際，下午則將與國務院總理李強會談。施凱爾預計停留到31日轉赴日本短暫訪問，會見日相高市早苗。

趙樂際表示，中英關係「正走在改善和發展的正確道路上」，施凱爾則認為此行是「尋找積極合作模式的契機」。

據英國首相府指出，英中雙方預計簽署一項打擊人口走私供應鏈的合作協議。

非法移民問題對施凱爾來說極為敏感，他已承諾嚴打人口販運蛇頭，遏止推升極右翼聲勢的偷渡潮。

施凱爾30日將前往中國經濟重鎮上海。