8成劏房戶3年內曾搬屋 35%被迫遷 機構促設立搬遷津貼

【on.cc東網專訊】簡樸房條例明年3月1日生效。聖公會麥理浩夫人中心就於今年7至8月期間，針對全港貧窮比較高葵青區進行調查，受訪的123名不適切居所住戶，有80%人曾於過去3年內搬遷，當中超過35%人因業主加租、住所遭執法部門清拆等原因而被迫搬遷。有96%受訪者希望未來搬遷時可獲支援，其中最多人希望得到經濟援助，達48%；其次則為協助尋找新居，有20%。

調查顯示，受訪住戶之收入中位數平均月入為11,679港元，有80.5%受訪者曾於過去3年內搬遷，其中有30%人每一至兩年便要搬一次。有63%受訪者表示，需要減少日常開支、動用儲蓄，甚至向親友借貸才足以應付搬遷費用、按金等等。有95%受訪者搬遷期間曾受情緒困擾，其中有38%人出現焦慮症狀、29%人有抑鬱情況。

就有關問題，中心於2022年11月起推行「煥居計劃2.0」，為不適切居所住戶提供搬遷支援服務，包括「搬遷司機支援平台」、「家居維修及木工家具製作培訓」等等，冀減輕住戶經濟負擔、提升其自助能力。中心建議政府及社會各界，可參考此服務模式，於不適切居所住戶集中的地區推行相關支援服務，同時建議政府設立「搬遷支援基金」及「搬遷支援配套服務」，按家庭人數及收入提供搬遷津貼，為面對頻繁搬遷困境的不適切居所住戶提供經濟及搬遷支援。

