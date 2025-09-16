8成教師憂學生錯用AI抄功課 教聯會發布建議書促推動數字教育

【on.cc東網專訊】香港教育工作者聯會今日(16日)發布《香港數字教育發展建議書》，期望政府在課程、教師培訓及資源分配三方面，支援學校推動數字教育，特別是人工智能(AI)教育的發展。教聯會早前調查顯示，教師關注AI輸出內容的準確性及學生濫用AI抄襲功課的問題，促請政府盡快制定AI教育藍圖。

教聯會於今年5月向514名幼稚園及中學教師進行問卷調查，結果顯示，6成半受訪教師認為AI生成內容的準確性有待提升，逾8成教師擔憂學生可能錯誤利用AI工具抄襲功課。

為回應上述挑戰，教聯會發布的《香港數字教育發展建議書》，呼籲政府盡快為AI教育制定全面藍圖。建議書指，藍圖應涵蓋各學習階段的AI學習框架，擴大數字教育資源及開發切合香港教育環境的AI教育工具，並建立教學資源共享平台，且設立專項撥款計劃。

