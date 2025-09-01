8月俄羅斯對烏克蘭無人機攻擊銳減

（法新社基輔1日電） 根據烏克蘭空軍今天發布的法新社所做數據分析，8月期間俄羅斯對烏克蘭發動的長程無人機打擊大幅減少。當時國際間為了促成俄烏停戰舉行了多場備受矚目會談，但未有成果。

今天公布的資料顯示，俄羅斯8月對烏克蘭發動的夜間攻擊共出動4132架長程無人機，比7月少了34%，當時是創下歷來單月最高紀錄。

美國總統川普（Donald Trump）8月依序在美國會晤了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），但這些會談都未替和平取得任何突破。

法新社的分析僅根據烏克蘭空軍每日上午發布的官方通報，並非涵蓋每1場俄軍攻擊。

儘管8月俄羅斯對烏克蘭的無人機攻擊數量整體來說減少，但仍造成數十位平民身亡。

例如8月28日，俄軍對烏克蘭首都基輔發動全面侵烏以來最嚴重無人機與飛彈攻擊事件之一，造成25人喪生，大多是1棟住宅大樓的居民。

自從莫斯科2022年2月對烏克蘭發動全面戰爭、引爆歐洲自第二次世界大戰以來死亡人數最多的衝突後，幾乎每晚都對烏克蘭境內進行無人機或飛彈攻擊。

今年5月以來，俄羅斯甚至每晚都對烏克蘭發動長程無人機攻擊，無1日中斷。