8條巴士線行經中九龍繞道 主要來往東九龍及新界西北

【Now新聞台】8條途經中九龍繞道的巴士線，有7條由九巴營運，除了259X，還有258X、259S、268P等，主要來往觀塘及屯門、元朗、天水圍。

新開辦的252S就是來往觀塘至屯門恒順園，經黃金海岸、掃管笏、小欖等。另一條新開的33X，就來往油塘及荃灣西站，途經沙咀道及龍德街。

城巴亦開辦了經新路新機場巴士線A28X，逢周一至周五，每日早上開出三班，由將軍澳站出發，經將藍公路及中九龍繞道，前往機場及港珠澳大橋口岸。

