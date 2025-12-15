8款座枱式水機安全度理想 每杯出水溫度不均 可差10.3度

消委會 座枱式水機

消委會與機電工程署合作測試8款座枱式水機樣本，結果顯示所有樣本的安全程度表現理想，並能迅速供應熱水。實驗室亦將水溫設至各樣本可選擇的最高溫度，然後連續製作數杯約250毫升的熱水，在出水口位置量度熱水的溫度。在測試共進行2次，並取其平均數作評估。結果發現，有樣本在連續製作數杯熱水時在出水口量度的出水溫度不太均勻。

撇除平均溫度較低的首杯，即使同一款樣本的其後3杯熱水在出水口所量得平均水溫亦有差別，其中1款「飛利浦」的樣本每杯間最大的溫差達攝氏10.3度，即介乎86.9至97.2度，另外2款分別是「家の逸」及「BRUNO」，每杯之間最大溫差亦有5度以上，表現較不平均。

消委會提醒，水溫差異或會影響沖泡食物或飲品的風味或口感，尤其是即食杯麵或滴漏咖啡等，需要高溫沖調的食品和飲品。如消費者重視沖泡效果，建議將首段熱水用其他器皿盛載作其他用途，再以後續溫度較高的熱水沖調。

